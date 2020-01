Fiskalne kase bi omogućile pravi prikaz prometa u taksi prevozu

Uvođenje fiskalnih kasa u taksi prevozu umnogome bi riješilo problem sive ekonomije u toj branši. Kako za Pobjedu kaže pedsjednik Strukovnog sinikata taksista Crne Gore Borislav Pavlović, ovih dana očekuju da ih iz Poreske uprave pozove na razgovor radna grupa koja se bavi ovim pitanjem, a čiji su i oni članovi. Nove kase, ističe on, omogućile bi tačan uvid u promet u taksi prevozu.

Navodeći da je Poreska uprava formirala radnu grupu za rješavanje ovog problema, Pavlović kaže da još sa sigurnošću ne može da kaže kada bi on mogao da bude riješen.

“Ranije je najavljeno da će svi taksisti do 1. februara ove godine morati da imaju fiskalne kase i da izdaju račune. Međutim, privredna društva sa Unijom poslodavaca tražila su da se za to formira radna grupa. Prema našem mišljenju, pokušavaju da to još prolongiraju, jer izgleda da im je bilo malo 12 godina što nijesu fiskalizovani, nego smatraju da to i dalje treba da bude tako do 1. januara 2021. godine, kada počne elektronska fiksalizacija”, kaže Pavlović.

Strukovni sindikat taksista, poručuje on, je za rad u okviru zakona i tražiće da se i ovo sprovede onako kako je dogovoreno.

“To najvjerovatnije neće biti do 1. februara, kako je dogovoreno, jer radna grupa nije još završila posao. Međutim, uvođenje fiskalnih kasa bi trebalo umnogome da suzbije sivu ekonomiju u taksi prevozu, jer legalno prijavljeni prevoznici, pogotovo u privrednim društvima, sva vozila će morati da imaju fiskalnu kasu, a čim imaju kasu biće registrovani u Poreskoj upravi i neće moći da imaju 50 auta, a 30 izvoda”, poručuje Pavlović.

Uvođenjem fiskalnih kasa, dodaje on, neće se obračunavati dodatni porez prevoznicima.

Kao i sada, obračunavaće se PDV za obveznike. Ali, svi taksisti nijesu PDV obveznici, jer do 18.000 eura je paušalno oporezivanje i oni koji nemaju promet veći od toga, nijesu dužni da plaćaju PDV.

“Obavezni su da prijavljuju stvarno stanje pazara. Uz pomoć kasa imali bi tačan pregled prometa, a nikako ne na štetu taksista, odnosno bilo bi na štetu samo onih koji ne rade regularno”, kaže predsjednik Strukovnog sindikata taksista.

Kako napominje, oni koji nijesu PDV obveznici i sada imaju obavezu da zavode račune i da svakom korisniku usluga izdaju račun.

“Tražimo da zakon konačno počne da se primjenjuje, jer imamo jedan od najboljih zakona u regionu i Vlada nas je u posljednje tri godine udostojila da učestvujemo u izradi. Problem su niži, opštinski organi i njihove inspekcije koje ne primjenjuju zakon”, upozorava.

On očekuje sastanak radne grupe ovih dana jer, kako su ih informisali iz Poreske uprave, privredna društva traže pravi uređaj, koji bi mogli da koriste i prilikom elektronske fiskalizacijenarednegodine. Članovi radne grupe su predstavnici Poreske uprave, Strukovnog sindikata taksista, privrednih društava, Ministarstva finansija.