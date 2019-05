Formiran žiri Gimnazija festa Danilovgradation: Cilj naučiti djecu da stvaraju novu vrijednost

Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” iz Danilovgrada, sa Ministarstvom prosvjete i uz podršku Opštine Danilovgrad, organizuje 10. maja Gimnazija fest Danilovgradation. Događaj će se sastojati iz takmičarskog i revijalnog dijela. Takmičiće se 10 bendova iz 10 crnogorskih gimnazija, na platou ispod gradskog mosta, a u revijalnom dijelu nastupiće Marija Božović i bend.

Žiri za takmičarski dio je formiran, a članovi su: Vladimir Maraš – kompozitor i muzički producent, Željko Milović – novinar i publicista, autor monografije o crnogorskoj rok i pop sceni (predsjednik), Vjera Nikolić – profesor klavira i izvođač džez, bluz, rok, etno i pop muzike, Mihailo Radonjić – muzičar, gitarista sastava Crveno i crno i Nina Žižić – vokalni solista.

Svaki bend nastupiće sa tri kompozicije od kojih je jedna autorska, a dvije već poznate kompozicije, na našem i nekom stranom jeziku.

Prvonagrađeni bend imaće priliku da snimi svoju pjesmu, dok su za drugu i treću nagradu obezbijeđena sredstva za nabavku muzičke opreme koja je bendu neophodna.

Gimnazija fest se organizuje prvi put, a cilj je pomoć u izgradnji muzičkog ukusa kod mladih i usmjeravanje na kvalitetetne sadržaje uopšte.

“Ovdje nije riječ samo o tehničkoj organizaciji jednog događaja, već poruci koju njime šaljemo, a to je da ukus znači znati da filtrirate more sadžaja koji do vas dolaze. Ako to ne umijete, a izloženi ste u kontinuitetu društvenim mrežama, medijima i svim drugim oblicima komunikacije modernog društva, bićete samo konzument za one koji su najnametljiviji. To ne smiijemo dozvoliti. Naša djeca moraju da znaju da izbor muzike koju slušaju, filmova kojima će posvetiti svoje vrijeme, predstava koje će pogledati, likovnih i drugih postavki koje će posjetiti, nijesu periferne stvari u njihovim životima. Ti izbori umnogome utiču na formiranje njihovog pogleda na svijet. Ono što cijenim da je jako važan momenat jeste i činjenica da se učenici takmiče i sa autorskim pjesmama. Niko ne očekuje da budu idealne, niti je to cilj. Cilj je da ih podstaknemo na stvaralaštvo i da im pokažemo da imaju potencijala da kreiraju novu vrijednost. Važno je da postanu stvaraoci, a onda će i to što stvaraju biti vremenom sve bolje i bolje”, kazala je PR Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Nataša Latković, direktorica danilovgradske gimnazije je istakla da je cilj događaja kojeg organizuju da kod djece razviju zdravi takmičarski duh, ali ne i da izazovu opterećenje.

“Nama je jedino važno da ih podstaknemo na stvaralaštvo i da im kažemo da nije sve čime su okruženi dobro za njih. Da kažemo da imaju izbor sadržaja kojima će posvetiti svoje vrijeme, i da taj izbor moraju načiniti mudro. Naši đaci, kao i sva djeca uostalom, ogroman su potencijal koji traži usmjerenje. Traži da im jasno stvaimo do znanja da moraju imati integritet i da nikada ne smiju podilaziti ponašanjima i opredjeljenjima koja im nijesu bliska i za koja znaju da nijesu dobra. To pred njih stavlja veliki zadatak, ali znam da su mu dorasli. Istaći ću još i to da se ove godine Gimnazija fest organizuje prvi put, i budući da je neka vrsta pilot-projekta, vezan je samo za gimnazije. U

zavisnosti od toga kakve budu reakcije, razmišljaćemo u pravcu pretvaranje ove manifestacije u tradicionalnu, a u tom slučaju i o njenom širenju”, zaključila je Latković.

Gimnazijski bendovi koji se takmiče su iz sljedećih gradova: Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Kotor, Bar, Cetinje, Berane, Rožaje i Danilovgrad.