Građani Herceg Novog najviše se žale na socijalne i infrastrukturne probleme

Potpredsjednik Opštine Herceg Novi Miloš Konjević, je u razgovaru za CdM govorio o problemima s kojima se Herceg Novi, njegovi građani i privrednici suočavaju kao i načinima njihovog rješavanja, kapitalnim investicijama te spremnosti opštine i javnih preduzeća za ulazak u nastupajuću turističku sezonu.

CdM: Budući da već dvije godine organizujete prijem građana kako biste se neposredno upoznali s njihovim problemima, koji su najveći problemi Vaših sugrađana i na koji način ih rješavate?

Miloš Konjević: Problemi su raznorodni ali najveći broj problema koje građani iznose su socijalne i infrastrukturne prirode. Onoliko koliko smo u mogućnosti mi izlazimo u susret i to najviše jednokratnom finansijskom pomoći socijalno ugroženim kategorijama. Za ove dvije godine na razgovor je primljeno oko 500 sugrađana i trudimo se da rješavamo probleme koji su u našoj nadležnosti ili ih upućujemo u nadležne institucije. Grad je godinama bio prepušten sam sebi i djelimično uništen, stanje je bilo haotično ali sada se trudimo da dođemo do svakog mjesta u gradu i zaleđu.

CdM: Dokle se stiglo sa realizacijom najavljenih i započetih kapitalnih investicija Opštine Herceg Novi?

Miloš Konjević: Od kapitalnih investicija tu je rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže i popločavanja Šetališta Pet Danica, od restorana Galeb do Titove vile, što je primarno. Treba da se završi projekat za glavnu Autobusku stanicu jer smo imali neki spor oko zemlje, i to planiramo nakon sezone. Što se tiče ostalih infrastrukturnih projekata, tu je asfaltiranje ulica i takođe izgradnje dječijeg igralište na Gomili. Renovinaro je stepenište Jova Dabovića , sanira se stepenište Danice Tomašević, a radimo projekat kanalizacije na Podima. Odradili smo projekat snabdijevanja pijaćom vodom zaleđa, Kamenog i Mokrina. Na Kamenom imamo 3o privrednika čija preduzeća i firme rade. Ima zaista veliki broj pripremljenih projekata kao i dosta problema finansijske prirode ali koliko imamo toliko i radimo. Prilično smo opterećeni naslijeđenom radnom snagom tako da velika sredstva odlaze na plate. Ipak, očekujemo da ćemo sve planirano realizovati u narednih godinu dana.

CdM: Sezona je na pragu a radovi na putevima još uvijek traju. Kada će biti završen magistralni put u Igalu?

Miloš Konjević: Tu je već 1. juni ali vidite kakvo je vrijeme. Magistralni put trebalo je da bude završen do 15. maja ali vrijeme je omelo radove kao i velike gužve na putu ali se polako privode kraju i mislim da će do početka sezone biti sve kako treba i da ćemo je spremno dočekati.

CdM: Najavljeno da ovoga ljeta neće biti problema u vodosnabdijevanju no kako će biti riješen parking prostor budući da veliki priliv automobila svake sezone prouzrokuje gužvu i zagušenje gradskih puteva?

Miloš Konjević: To je takođe problem koji je nasljeđen jer se u tom investicionom bumu od prije petnaestak godina gradilo ne vodeći računa o izgradnji parking mjesta i garaža.Taj problem se može riješiti jedino javnim garažama ali je nedavno povećan broj ucrtanih parking mjesta na nekoliko lokacija. Javna preduzeća “Vodovod”, “Čistoća”, “Komunalno-stambeno” kao i ostala gradska preduzeća, spremna su za sezonu. Povećali smo vozni park “Čistoće” za odvoz otpada, postavili nove kontejnere s poklopcima na polugu i mislim da će turisti i građani biti zadovoljni kako održavanjem tako i stepenom čistoće u gradu koji će biti na visokom nivou. Turistička organizacija je odradila promociju turističke sezone na tržištu Rusije, Srbije, Republike Srpske kao i još nekim evropskim državama odakle je po urađenim anketama bilo najviše gostiju u prošloj sezoni i iz kojih i ovoga ljeta očekujemo najveći broj turista. Dakle uradili smo sve što je neophodno i nadam se da će nas vrijeme poslužiti i da ćemo imati dobru sezonu.

CdM: Veliki broj turističkih i trgovinskih radnika i ugostitelja našao se u nezavidnom položaju jer je naloženo izmještanje objekata iz crvene zone kojom gazduje JP Morsko dobro. Da li su Vam se obraćali za pomoć?

Miloš Konjević: Prije 20 dana imali smo sastanak sa privrednicima našeg grada. Istaknuti su problemi koje naši sugrađani imaju sa lokalima u zoni Morskog dobra. Od promijene zakona, saglasnost za svaki privremeni objekat, dobija se iz Podgorice. Dosta je objekata izbrisano i uklonjeno iz zone Morskog dobra ali je određen broj privremeno vraćen do 1. oktobra. Bilo je problema i ima ih ali što se tiče sveukupne situacije u oblasti turizma, ugostitelji su bili zadovoljni zimskom turističkom sezonom jer smo uradili dobar marketinški posao što kroz doček Nove godine što kroz organizaciju 50. Praznika mimoze. Zahvaljujući zabavnim, muzičkim i kulturnim programima i velikim koncertima poznatih regionalnih zvijezda, privukli smo veliki broj turista i pouzdano znam da su zadovoljni ne samo ugostitelji već i brojni izdavaoci privatnog smještaja. Možemo reći da je samo bio djelimično prazan prostor bez turističke posjete u novembru i decembru.

CdM: Kakvu saradnju lokalna uprava ima s državnim organima i institucijama?

Miloš Konjević: Nismo zadovoljni saradnjom s Vladom i ministarstvima. Često ne dobijemo saglasnost za nešto što tražimo pa čak ni odgovore na naše dopise i zahtjeve. Ne želim previše da kritikujem, mi jesmo opoziciona vlast, ali saradnja je moram reći poražavajuća. Herceg Novi pripada ovoj državi, Boki i bez obzira što ne razmišljamo isto, mislim da bi trebalo da nam izađu u susret i pomognu zarad opšteg dobra svih građana i države. Evo imali smo sastanke s Morskim dobro i mislim da je trebalo više da se konsultuju s nama jer postoje ljudi koji rade i drže određene objekte preko 30 godina, a koji su jednostavno nestali sa mape. Ti ljudi tokom godine žive upravo od ljetne sezone i ako je odlučeno da se objekti uklone sa šetališta trebalo je izaći s nekim rezervnim rješenjem

CdM: Već dugo se najavljuje otvaranje RTV Herceg Novi. Kada se očekujete početak eksperimentalnog programa?

Miloš Konjević: Nadamo se da će televizija koja je smještena u prostorijama Dvorane Park s radom početi za mjesec dana. Što se tiče tehnike, uzeli smo novu opremu, studio je završen a do kraja naredne sedmice stići će i oprema. Nadamo da će to biti jedna od boljih televizija ne samo u državi već i u regionu. Još jednom želim da ponovim i ovim putem pozovem građane da slobodno da dođu i iznesu svoje probleme. Prijem građana je prve sedmice u mjesecu od 9-12 časova ali ja ih primam svakog dana nezavisno od zadatog termina kada god imam vremena jer se pokazalo da je direktna komunikacija između građana i lokalne uprave najbolji i najbrži način za rješavanje problema. Politika je nažalost doprinijela da ljudi više nikom ne vjeruju ali mi se trudimo da to promijenimo.

Danijela Đonović