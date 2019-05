Građevinski otpad se gomila, nema dovoljno novca za naftu

Rekonstrukcija zatvorenog bazena Nikša Bućin u Škaljarima ide planiranom dinamikom i, kako sada stvari stoje, radovi će biti završeni u planiranom roku do kraja oktobra, saopštio je Pobjedi upravnik tog objekta Zoran Pajović. On dodaje da su neki poslovi završeni brže nego što je planirano.

“Vidim da se radi ozbiljno, kvalitetno, profesionalno i ako se nastavi ovakvom dinamikom sve bi trebalo da bude završeno do kraja oktobra”, kaže Pajović.

Međutim, ogorčen je odnosom lokalne samouprave prema toj, kako ističe, najvećoj kapitalnoj investiciji u Kotoru. Prije svega zbog toga što ne rješava problem odlaganja građevinskog otpada.

“Lokalna samouprava nije donijela rješenje o lokaciji za deponiju za građevinski otpad, tako da izvođač radova ima problem oko deponovanja građevinskog šuta. U jednom momentu bio je maltene prinuđen da obustavi radove, jer nije imao gdje gdje da odlaže otpad. Za sada smo taj problem privremeno prevazišli tako što se materijal odlaže oko samog objekta, dok čekamo rješenje lokalne uprave koja, nažalost, dvije godine nije uradila ništa povodom ovoga. Jedno neodgovorno ponašanje ljudi koji bi trebalo da rješavaju probleme”, kazao je Pajović.

On ukazuje i na još jedan problem, a tiče se Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora koja gazduje bazenom.

“Kao zaposleni u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, tri mjeseca ukazujem da treba sprovesti tender za nabavku nafte, da se uradi tenderska dokumentacija jer taj proces traje dva do tri mjeseca, da ćemo doći u situaciju ukoliko to ne uradimo da kada se završi bazen da nećemo imati naftu, ali niko ništa ne preduzima. U budžetu je predviđeno samo 15.000 eura, a tražili smo minimum 150.000, da opština pomogne u jednom dijelu koji nije obuhvaćen projektom, ali ništa od toga. Tako da sam ogorčen odnosom lokalne samouprave prema ovako značajnom objektu za grad. Ogorčen i jer nikada nisam imao podršku od njih prilikom javnih istupa, ni u protestima koje smo organizovali svojevremeno kada je došlo do zastoja u izgradnji, razočaran činjenicom da se za pojedine bistijerne, bunare u seoskim područjima odvaja više sredstava nego za bazen”, zaključio je Pajović.

Rekonstrukcije bazena je počela 18. februara ove godine.

“Bitno je da će radovi biti dozvoljeni i tokom turističke sezone kada je na snazi opštinska odluka o zabrani gradnje, što je logično i očekivano s obzirom na značaj i važnost da se bazen završi što prije”, kazao je Pajović.

Vrijednost radova je 3,5 miliona eura, dok je prva faza rekonstrukcije koštala 700.000 eura. Izvođač radova je firma Neimar.