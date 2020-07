Granica sa Srbijom se još neće otvarati

Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje, doktor Senad Begić, danas je na konferenciji za medije NKT-a, govoreći o otvaranju granice sa Srbijom, kazao da to pitanje pogađa dobar dio naših građana, ali da je rano govoriti o otvaranju.

“Ne radi se samo o otvaranju granica sa Srbijom već i sa nekim drugim državama. Pratimo situaciju svuda i u okruženju. S obzirom na nivo obolijevanja i činjenicu da se polako vidi smanjenje broja novooboljelih kako kod nas tako i u Srbiji, čini mi se da će proći još neko vrijeme dok se granice definitvno ne budu otvorile i omogućio normalan saobraćaj, razmjena ljudi, roba i usluga”, istakao je Begić.

Vrtići zatvoreni do daljeg

Govoreći o vrtićima, istakao je da je rano razmišljati o tome da budu otvoreni, te da za to još nije vrijeme.

“Trudimo se da razvijemo svijest i samosvijest da je svako odgovoran za svoje i zdravlje okoline. Za razliku od vrtića u kojima djeca borave u cilju obrazovanja prije svega, a onda i vaspitanja i čuvanja – igraonice su opcione, gdje niko ne mora da ide. U igraonice ako roditelj vodi dijete, on mora da bude svjestan rizika kojem ga izlaže prilikom druženja sa drugom djecom i tu je velika razlika. Ima tu i drugih epidemioloških razlika, počev od broja djece, koja se nalaze na jednom mjestu i njhovih drugih interkacija”, napomenuo je danas Begić na konferenciji NKT-a.

Kod glumaca epidemiološki rizik

Kada je riječ o glumcima koji ne rade a da je muzičarima to omogućeno, kazao je da se kada je riječ o glumi ne može računati na držanje distance, pa tu postoji veliki epidemiološki rizik.

“Za muzičare smo propisali posebne uslove pod kojima mogu da rade”, objasnio je Begić.

Podaci na sajtu SZO i IJZ

On je danas objasnio da se dvije baze podataka neće nikada poklopiti u istom intervalu na sajtu SZO i IJZ.

“Od 0:01 do 23:59 za jedan kalendarski dan. Druga stvar je što se SZO podaci prijavljuju do deset časova ujutro. To znači da smo mi jutros podnijeli podatke zaključno za 28. jul, koje će SZO ažurirati tek otprilike u 17:15, 17:30. Postoji određeno kašnjenje zbog obrade podataka koje se vrši u Kopenhagenu, jer i kod njih mali broj ljudi vrši obradu podataka za 50 i nešto zemalja evropskog regiona SZO i postoji određeno vrijeme potrebno za prikupljanje, analizu i objavljivanje podataka i to će tako biti sve dok postoji obolijevanje ili dok mi ne pristanemo da konferencije za štampu držimo u osam ujutro. U interesu javnosti nastavićemo sa ovakvim presovima. Ali je jako bitno da je trenutno stanje baze SZO 2.851, a trenutno stanje na sajtu IJZ 3.016 od početka godine”, naglasio je Begić.

197 pacijenata u bolnicama

Pomoćnik direktora Kliničkog centra, doktor Nemanja Radojević, na konferenciji za medije NKT-a danas je kazao da je hospitalizovano 197 pacijenata pozitivnih na koronavirus, od čega29 u Kliničkom centru, 36 u Baru, 63 u Beranama, 33 u Nikšiću, 23 u Brezoviku, četiri u Kodri, četiri u Pljevljima i u stacionaru u Rožajama pet pacijenata. Pozitivno na koronu je 88 zdravstvenih radnika.

Rezultati na koronu mogući i preko aplikacije.

Begić je kazao da testova ima dovoljno.

Korona je nepredvidiva, po nekim modelima već smo u piku

Kada je riječ o piku ovog talasa, on je kazao da neki modeli kažu da se nalazimo na piku.

“Ali ne volim da se oslanjam na modele jer postoji dosta nepredvidivosti kada govorimo o koronavirusu”, jasan je bio Begić.

