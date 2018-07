Gužve u Ulici Vojislavljevića: Od Zabjela do kružnog toka voze 15 minuta

Ulica Vojislavljevića na Zabjelu, od kružnog toka kod marketa HDL Laković do kružnog toka sa kojeg se odvajaju putevi prema Cetinju i Nikšiću, i ovog ljeta predstavlja usko saobraćajno grlo grada. Građani kažu da im treba 10-15 minuta da pređu ovu dionicu, koja je duga oko 2,8 kilometara. U to se uvjerila i ekipa Pobjede, kojoj je za to bilo potrebno 12 minuta.

Ako se uzme u obzir i to da je juče bio radni dan, odnosno da je vikendom još veća gužva, jasno je da se vozači moraju naoružati strpljenjem. Inače, najveća gužva i najduže se čeka ispred mosta na Morači, neposredno ispred privremenog kružnog toka sa kojeg se odvajaju putevi prema Cetinju i Nikšiću, gdje se izgubi otprilike polovina tog vremena.

Aleksandar Rašić iz Niša, koji je juče nešto poslije 11 časova stigao u Podgoricu, kaže da je dionicu od ulaska u grad, tranzitom preko Starog aerodroma do kružnog toka na početku Ulice Vojislavljevića brzo prošao.

“Gužva me je dočekala kod kružnog toka na početku ove ulice. Do tog mjesta je saobraćajnica bulevarskog tipa. Gužve su jedino u ovoj ulici. Trebalo mi je sigurno desetak minuta da prođem ovuda. Mislim da i bi i ovu ulicu trebalo proširiti”, kazao je Rašić, koji je nastavio put prema Budvi.

Porodici Milošević iz Zaječara, koja se iz Petrovca zaputila prema Manastiru Ostrog, najviše vremena oduzelo je upravo čekanje u koloni u Ulici Vojislavljevića.

“Prošli smo kroz Zetu, tamo se radi put, ali nema zastoja. Najveća gužva je ovdje u ovoj ulici”, kazao je Ivan Milošević, koji je bio za volanom.