Hrapović: Ne smijemo se opuštati, budimo strpljivi i odgovorni

Crnogorski zdravstveni sistem od pojave prvog slučaja reagovao je na najbolji mogući način, a mjere koje su donošene, po rezultatima koje imamo, bile su potrebne i pravovremene, ne rigorozne ili preoštre, ocijenio je za NOVU M ministar zdravlja Kenan Hrapović. Dodaje i da nas to što je trenutno situacija stabilna ne smije opustiti, te da moramo biti strpljivi i odgovorni kako bismo iz ove situacije izašli kao pobjednici.

Prema njegovim riječima, od pojave prvog slučaja koronavirusa u Crnoj Gori zdravstveni radnici i cjelokupan sistem reagovali su na najbolji mogući način i preduzeli sve mjere i aktivnosti kako bi se, u skladu sa onim čime raspolažemo, organizovali i prIpremili za pandemiju.

“Kao prvi čovjek zdravstvenog sistema želim da saopštim da su sve do sada realizovane mjere uradjene prije svega sa jednim ključnim ciljem, a to je zaštita zdravlja nasih građana. Uradili smo sve da bi pojavu virusa što duže odložili, a ovih dana smo naravno posvećeni da probamo da zaustavimo prenos virusa među našim stanovništvom, sa takođe jednim ključnem ciljem, a to je da imamo najmanje smrtnih ishoda”, naglasio je ministar.

A za uspješnu borbu sa COVIDOM 19 do sada, resorni ministar zahvalio se našim, kako kaže, čuvarima života- medicinskim radnicima.

“Iskoristio bih priliku i da se zahvalim svima ostalima koji danonoćno, svakodnevno, posvećeno i odgovorno završavaju obaveze u skladu sa svojim zadacima i da posebno pošaljem iskrenu poruku našim građanima na odgovornom poštovanju naredbi i preporuka koje donosimo. Ističem da građani mogu da vjeruju onima koji su dokazani u svojoj struci, a to su naši odgovorni i posvećeni doktori”, istakao je on.

Hrapović dodaje i da je, angažovanjem svih u državi, u naše zdravstvene ustanove dopremljena značajna količina medicinske zaštitne opreme kao i određen broj respiratora.

“I ovih dana, u kontinuitetu, u toku su procedure za isporuku dodatnih količina, u skladu sa iskazanim potrebama. Jedan dio je naravno naručen putem komercijalne nabavke od strane države, a naravno i ovu priliku želim da se zahvalim našim značajnim donatorima kako bi mogućili da snabdjevenost zdravstvenih ustanova bude na stabilnom nivou za određeni naredni period”, rekao je ministar.

Mjere su, napominje Hrapović, donošene u skladu sa situacijom i pokazalo se da su bile potrebne i pravovremene, ne rigorozne ili preoštre.

“Kada ćemo iz ove situacije izaći, ne može se, međutim, još uvijek predvidjeti. Apeluje prvi čovjek zdravstva i da nas to što je trenutno situacija stabilna ne smije opustiti. Dakle, država čini sve što je do nje. Danonoćno čini i radi da sa najmanje posljedica iađemio iz ovoga. Ali, moram da sopštim, ne smijemo se ni najmanje opuštiti slušajući ovih dana rezultate broja testiranih i broja zaraženih. Bez obzira što su ti podaci trenutno ohraabrujući, moramo slušati naše doktore koji nas stalno upozoravaju na vrijeme inkubacije virusa, koji je nekih 14 dana. Dakle, moramo biti svi strpljivi i sačekati rezultate nekih 10-15 dana i odna ćemo imati neku izvjesniju situaciju”, poručio je on.

Država je, zaključuje ministar, apsolutno posvećena ovoj borbi, a isto očekuje i od građana.

“Stoga, još jedan poziv građanima da ostanu u svojim domovima i ispoštuju naredbe i preporuke. Mislim da treba svi dobro da se zamislimo šta se može narednih dana desiti ako ne poštujemo struku, ako ne slušamo i ne čujemo naše epidemiologe”, apeluje on.