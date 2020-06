Hrapović: Šalju li nikšićki doktori poruku da ne vjeruju u dostignuća medicine

Neprihvatljivo je da zdravstveni radnici ne poštuju mjere koje su donešene zbog epidemiološkog rizika koji nosi okupljanje građana, da ne poštuju propisanu fizičku distancu od dva metra, jer u novonastaloj epidemiološkoj situaciji zdravstveni radnici imaju posebnu odgovornost i obavezu, poručio je za Pobjedu ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Više od 60 ljekara iz Nikšića, u nedjelju veče u gradu pod Trebjesom, prisustvovalo je protestnoj litiji Srpske pravoslavne crkve, što je oštro osudio dio javnosti, jer su se oglušili o mjere Ministarstva zdravlja o zabrani javnog okupljanja i time pokazali nepoštovanje prema struci iz koje, mjesecima iz čitavog svijeta, stižu upozorenja o lakom širenju smrtonosnog korona virusa. Ljekari su se pravdali time kako ih je „na molitvenom hodu ujedinila ljubav prema Bogu, poštovanje tradicije i borba za pravdu”.

Prema riječima ministra zdravlja, rad u javnim zdravstvenim ustanovama podrazumijeva primjenu odluka Ministarstva zdravlja, posebno kada je riječ o zaštiti zdravlja i života stanovništva.

“Isto važi i za privatne zdravstvene ustanove koje imaju zaključene ugovore o pružanju usluga sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kao i one koje su dobile rješenja o radu od Ministarstva. Zato, posebnu odgovornost i obavezu u novonastaloj epidemiološkoj situaciji imaju zdravstveni radnici, da poštuju i primijene mjere koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, na prijedlog upravo njihovih kolega, naših epidemiologa. Ukoliko ne poštuju mjere svojih kolega, čuvajući svoje zdravlje i zdravlje drugih, onda ne poštuju ni njih, ne poštuju svoju struku, ne poštuju ono što je njihova osnovna obaveza, a to je čuvanje zdravlja onih zbogkojih su tu, a to su pacijenti”, poručio je Hrapović za Pobjedu.

Posebno, kako kaže, zabrinjava činjenica da jedan broj zdravstvenih radnika ne poštuje zdravstvene mjere resornog ministarstva koje su donešene na prijedlog epidemiologa Instituta za javno zdravlja.

“Neprihvatljivo je da se u skladu sa rizikom koji nosi okupljanje građana i nepoštovanje propisane fizičke distance od dva metra, kojom je definisana zabrana javnih skupova na otvorenim i zatvorenim javnim mjestima, ako na njima prisustvuje više od 200 lica (svadbe, porodična okupljanja i druge organizovane proslave, kao i sahrane ili drugi skupovi), dešava da jedan broj zdravstvenih radnika ne poštuje te mjere”, ističe Hrapović.

Postavlja se, kaže on, pitanje što je navelo ljekare da se odluče na kršenje mjera.

“Što je motivisalo ljekare na ovakvo ponašanje nezabilježeno u bilo kojoj zemlji svijeta u periodu pandemije kovida-19? Da li je to glas protiv savremene medicine zasnovane na dokazima, protiv novih tehnologija u sprečavanju širenja i liječenju bolesti? Hoće li se ljekari izvinjavati svojim građanima ako svojim ovakvim ponašanjem unesu infekciju u bolnice i domove zdravlja u kojima rade sa nesagledivim posljedicama”, pita ministar zdravlja.

U Crnoj Gori, dodaje on, postoji ogroman broj ljekara koji su privrženi savremenim postulatima liječenja i koji poštuju hijerarhijsko ustrojstvo zdravstvenog sistema, na korist zdravlja i života građana Crne Gore.

Činjenica je, ističe, da naši epidemiolozi upozoravaju da se posljednjih dana epidemiološka situacija usložnjava, što dovodi, podsjeća, do značajnog porasta broja inficiranih virusom, a to kao rezultat, nažalost, ima za posljedicu porast broja oboljelih u našim bolnicama.

“Građani treba da znaju da će situacija biti zasigurno još neizvjesnija kada je broj inficiranih u pitanju i zato i apelujem i upozoravam sve nas na povećan nivo odgovornosti prema sopstvenom zdravlju, a samim tim i zdravlju naših porodica, prijatelja, komšija i svih građana. Zbog toga smo svi u zdravstvenom sistemu u obavezi da učinimo sve, poštujući donešene mjere, da spriječimo rizik, prenošenja novog korona virusa među zdravstvenim radnicima, između zdravstvenih radnika i pacijenata i na taj način obezbijedimo kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Preduzimanjem ovih aktivnosti, daje se puni doprinos zaštiti zdravlja zdravstvenih radnika, pacijenata i svih građana, a zdravstveni radnici primjer i puni doprinos zaštiti javnog zdravlja, u skladu sa epidemiološkom situacijom u Crnoj Gori”, poručuje Hrapović.

Ističe da posebnu obavezu za zakonitost rada zdravstvene ustanove, kao i preduzimanje mjera zaštite na radu, imaju direktori javnih zdravstvenih ustanova, koji su odgovorni da, u slučaju nepoštovanja zakonom propisanih obaveza i preventivnih mjera za zaštitu od prenosa zarazne bolesti kovid-19 od strane zaposlenih, preduzmu sve zakonom propisane mjere.

“Ako smo se kao društvo, a zdravstveni sistem i Vlada Crne Gore to zasigurno jesu, čvrsto opredijelili da u pandemiji korona virusa i borbi protiv njega, postavimo zajednički cilj, a to je da čuvamo zdravlje naših građana i sačuvamo, koliko je to moguće, živote svakog oboljelog, i u prvom ciklusu pandemije virusa u našoj zemlji sa velikim uspjehom to i ostvarili, očekujem da to sada moramo još jače, još snažnije da postavimo kao naše prioritete, i kao država i svako od nas pojedinačno”, poručuje ministar zdravlja.

Kategoričan je da svi imamo i nosimo i dio društvene odgovornosti, a lične svakako, za ostvarenje tog neupitno gcilja – zaštitu zdravlja i života svakog pojedinca u državi.

“Građani su u prethodnim mjesecima pandemije pokazali veliku odgovornost i to je, naglašavam, dalo odličan rezultat. Ozbiljnost epidemiološke situacije nas obavezuje da preuzmemo obavezu pojedinačne odgovornosti, i da se odgovorno ponašamo svaki dan, svaki sat, dok opet, zajedno, pobijedimo nevidljivog protivnika, kakav je kovid-19. Svako od nas mora da strogo vodi računa o mjerama koje su propisali oni kojima vjerujemo, a to su naši epidemiolozi, mjerama koje moramo poštovati u svojim domovima, na radnim mjestima, na ulici, u prodavnici, u zdravstvenoj ustanovi”, poručio je Hrapović.

Podsjetio je na prvu fazu pandemije kada je znatan broj naših Ijekara i ostalog medicinskog osoblja nedjeljama boravio van svojih domova, udaljeni od svojih porodica, liječeći oboljele od virusa i na taj način sačuvali i svoje i zdravlje svojih najbližih, i svojom posvećenošću se sačuvali od zaraze virusom korona.

“Država čini sve što je u njenoj nadležnosti da se sačuva zdravlje naših građana. Međutim, i dalje ima neodgovornih pojedinaca i grupa koji ne poštujući struku, ne poštujući mjere koje predlažu epidemiolozi ozbiljno mogu ugroziti zdravlje svih nas. I to ne smijemo dozvoliti nikome! Zdravlje nema cijenu! Oni koji to čine, ne samo da ugrožavaju svoje živote, već dovode u opasnost zdravlje i onih oko sebe, a to, vjerujem, nije nikome cilj”, zaključio je Hrapović.