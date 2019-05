I sjutra oblačno sa kišom

U Crnoj Gori će sjutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i kiša ili pljusak sa grmljavinom.

U južnim i centralnim predjelima uglavnom ujutru ili prijepodne, a na sjeveru i u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha pet do 16, najviša dnevna 14 do 23 stepena.

U Podgorici će prijepodne padati kiša, a poslijepodne će biti pretežno ili djelimično sunčano.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 22 stepena.