Investicije vrijedne tri godišnja budžeta Podgorice

Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica Ivan Vuković, sa saradnicima i rukovodiocima mjesnih zajednica Konik i Stari Aerodrom, razgovarao je sinoć sa stanovnicima ovih djelova Podgorice o zajedničkom radu na poboljšanju uslova kvaliteta svakodnevnog života. On je kazao da je u toku realizacija investicionog ciklusa koji će, kada projekti budu dovedeni do kraja, značiti 200 miliona novih infrastrukturnih projekata na teritoriji Podgorice.

Naglašavajući da će ovakvi susreti postati praksa gradske uprave, Vuković je kazao da je namjera gradske uprave, prije svega, da neposredno razgovaraju sa građanima.

“Posvećemo vodimo računa o potrebi ravnomjernog razvoja Podgorice i preduzimamo korake kako bismo riješili višedecinijske probleme. Jedan od tih projekata je izgradnja vodovoda za Kararicku goru, a ovih dana se raspisuje tender za prvu fazu realizacije tog projekta, pa ćemo polovinom naredne godine imati riješeno pitanje snadbijevanja vodom za 600 domaćinstava ovog dijela grada”, kazao je Vuković.

Glavni grad, dodaje on, brzo kreće u izgradnju novog vodovoda za Lješansku nahiju.

“Što se tiče Konika i Vrela ribničkih, apsolutno najznačajniji projekat ove godine je izgradnja fekalne kanalizacije, u sklopu sistema za prečišćavanje otpadnih voda, tako da ćemo do kraja godine imati fekalnu kanalizaciju u 33 ulice u kojima ona ne postoji u ovom trenutku”, kazao je Vuković.

Preduzeće Putevi će raditi na sanaciji Drvarske ulice, i u saradnji sa Agencijom za stanovanje, ako imovinsko-pravni odnosi to dozvole, ovo naselje će dobiti novo igralište u Ulici Novaka Ramova.

“Dobićemo uskoro i projektnu dokumentaciju za Ulicu Husinjskih rudara, od koje zavisi i dalji razvoj ovoga dijela grada. Moramo raditi i na nastavku Bulevara Pera Ćetkovića, kako bi na najbolji način bili povezani sa ostatkom grada. Nadamo se da ćemo nakon trećeg tendera imati ponudu i projekat kojim ćemo moći da riješimo i važno infrastrukturno pitanje Ulice 8. crnogorske brigade, ispred osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin“, kazao je Vuković.

On je istakao da se svi poslovi na kojima radi uprava Glavnog grada odnose na građane i zato želi da upravo oni diktiraju tempo razvoja Podgorice, te da je u tom smislu veoma važno da bude izgrađen snažniji partnerski odnos upravo kroz oživljavanje mjesnih zajednica.

On je građane upoznao i sa razvojnim projektima na kojima radi Glavni grad.

“Sa ponosom ističemo činjenicu da je trenutno u toku realizacija investicionog ciklusa koji će, kada projekti budu dovedeni do kraja, značiti 200 miliona novih infrastrukturnih projekata na teritoriji Podgorice. Nedavno je krenula realizacija istorijskog projekta za Glavni grad – postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”, naglašava Vuković.

Uveliko se, ističe, odvijaju i radovi na izgradnji Jugozapadne obilaznice.

“Zvanično puštamo u saobraćaj i novi Donjogorički bulevar. Nedavno smo krenuli u realizaciju projekta ugradnje led rasvjete, odnosno rekonstrukcije sistema javne rasvjete. Nedaleko odavde gradi se novi Dom za stare i polovinom naredne godine ovaj objekat će biti otvoren. Adaptirali smo veliku i malu dvoranu SC Morača. Bulevar prema Zeti otvoren je krajem prošle čime smo završili projekat obilaznice oko Golubovaca”, kazao je Vuković.

Vrtić na Starom Aerodromu otvoren je u septembru prošle godine, a vrlo brzo Glavni grad će u Golubovcima otvoriti novu srednju stručnu školu.

Za tri godine od Danilovgrada do aerodroma modernom saobraćajnicom bulevarskog tipa

“I ja se nadam da ćemo iduće godine otvoriti i novu zgradu Gradskog pozorišta. Do kraja našeg mandata ćemo započeti ili dovesti do kraja i realizaciju zapadne obilaznice, a uskoro bi trebalo da krene i gradnja bulevara koji će povezati Podgoricu i Danilovgrad, tako da ćemo za tri godine od Danilovgrada do aerodroma dolaziti modernom saobraćajnicom bulevarskog tipa i nećemo više imati saobraćajna zagušenja u Podgorici”, naveo je Vuković.

Radiće, kaže, i novi bulevar u Gornjoj Gorici, jer im je ideja da se sa svake strane u Podgoricu ulazi modernim saobraćajnicama.

“Osim toga, pri kraju je tender za jednu fazu projekta izgradnje davno obećanog bulevara prema Tuzima, a na korak smo od toga da dobijemo izvođača za realizaciju druge faze tog putnog pravca i realno je da za tri godine imamo od Podgorice do mosta na Cijevni bulevar punog profila. Naravno, pomoći ćemo i kolegama iz Tuzi da i oni odrade svoj dio posla, i završe treću dionicu”, ističe Vuković.

Naredne godine gradnja 500 metara bulevara na Zlatici

Projekat izgradnje prve dionice autoputa se polako privodi kraju, a Glavni grad ima obavezu da izgradi dodatnih 500 metara bulevara na Zlatici i kružni tok sa kojeg će ići odvajanje za autoput i to će, kaže Vuković, biti realizovano naredne godine.

“Očekujemo da prođe treći tender za rekonsturkciju starog puta ka Danilovgradu”, ističe Vuković, dodajući da se u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Fudbalskim savezom Crne Gore, sistematski bave projektom izgradnje istočne tribine Gradskog stadiona.

Takođe, na gradskoj deponiji planirane su nove investicije, poput proizvodnje električne energije iz biogasa…

“Svi ovi projekti koji su započeti ili treba da krenu ove godine, vrijedni su 200 miliona eura, a to su tri godišnja budžeta Podgorice. To dovoljno govori o tome koliko se kvalitetno radilo i planiralo u predhodnom periodu i koliko smo mi uspjeli da držimo taj korak i možda u nekim segmentima intenziviramo aktivnosti naših gradskih službi“, kazao je Vuković.

On je dodao da se radi i na projektima koje Podgoričani već dugo žele da vide, poput šetališta na Ribnici i Morači, rekonstrukcije stadiona malih sportova i drugih.

S.Đ.