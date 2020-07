Isključenja struje u četvrtak zbog radova za pouzdanije napajanje

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 9. jula, bez napajanja strujom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Skorać, Traboin, Nabom, Helnica, Karaula Jagoda, Arza i Barlaj

Podgorica

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestre, Seoštica, Orah i željezničke stanice Bioči i Lutovo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio zgrada u ul. Avda Međedovića

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Bogićevići, Valeta, Slap Zete, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Viš, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i želj.stanica Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Zagorak, Adžin Most i Dobro Polje

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio Dragovoljića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: KRATKOTRAJNO ISKLJUČENJE NA POČETKU I KRAJU RADOVA: Voli, Ibon, Autobuska stanica, Pozorište 18. Septembar, Mex, Stara Varoš,

Gojka Gačevića, Željeznička Stanica, bulevar 13 jul, Montex, Okov, Mehanizacija EPCG , Zgrada Bas, Mup CG, (Upravna Zgrada mehanizacija i programat)””, Upravna Zgrada Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, Ul.Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom Penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva, Ul.Vardarska, dio Kličeva, Hidrotehna, Mrkošnica, Dio Iza Meandera, PP Bast Plastic

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Plužina, Seoca, Bazen

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: MADŽO 1 -KRAĆA ISKLJUČENJA

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati:Autoservis Becić sa okolinom

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: MADŽO 2 -KRAĆA ISKLJUČENJA

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

Budva

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Velji Vinogradi do 45 minuta po NN izvodu

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio ulice Babilonija i dio Maina u blizini obilaznice i u blizini crkve Sv. Petke do 45 minuta po NN izvodu

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: naselje Lugovi, ul.Veljka Vlahovića- do 45 minuta po NN izvodu

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio naselja Rozino, Dio ul Filipa Kovačevića u blizini Obilaznice (do 45 minuta po NN izvodu)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: zgrada Opštine, Kulturni centar i naselje oko njih, Luka Kotor

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaji

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Perast- od Jadrana do izlaza prema Risnu

Tivat

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Krašići početa naselja, ulice Pionirska, Beogradska, Fruškogorska, Sremska, Grmečka, Novosadska, Budino sokače, Orkanski visovi, stari Krašići

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Topla1, Topla 2, Topla 3, Dom Zdravlja,naselje crveni krst. Igalo centar, Servisna zona, Sutorina, Njivice, Žvinje, Gomila, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Trebesin

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bijela, potoršači oko benzinske pumpe u Bijeloj

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Žari

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Bare

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Milicija

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lokva

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vrbe

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mijatovo Kolo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: NNM Čeoče

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žuber

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Lijeska Gornja, Glibavac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kaludra

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Pljevlja

-u terminu od 12:00 do 13:20 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 13:20 do 14:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 14:00 do 16:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.