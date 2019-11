Italijanska pravoslavna crkva dala podršku borbi za autokefalnost crnogorske

Italijanska pravoslavna crkva činom moje hirotonije daje podršku borbi za autokefalnost Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kazao je sveštenik Lav Lajović u intervjuu za italijanski portal.

“U životu svakog svještenika vladičanska hirotonija je izuzetna čast i privilegija ali za mene je to odgovornost i sveta obaveza. Stavio sam ovaj omofor, simbolički kao jaram Hristov, da bi uz Njegovu pomoć mogao orati brazdu na njivi Gospodnjoj i sijati sjeme Riječi Božje. Gospod naš, Isus Hristos, poziva da se učimo od Njega, da to breme može biti lako i slatko, ako smo kao On, smjerni i ponizini. Italijanska pravoslavna crkva ovim činom daje podršku borbi za autokefalnost Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, što je Mitropolit Basilio proljetos kada je posjetio Crnu Goru i posebno istakao, a sada ovim činom i potvrdio”, kazao je Lajović.

Italija, ističe on, nije samo katolička država, u njoj živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroiposvjesti, o čemu se malo govori i zna.

“To je više nego duplo nego u Crnoj Gori, među njima nije zanemarljiv broj i Crnogoraca, koji žive i rade u Italiji. Jedan moj prijatelj, Italijan, koji je naročito istraživao događaje nakon Prvog svjetskog rata i podšku Italije kraljevskoj porodici Petrović Njegoš i Vladi Crne Gore u egzilu, rekao mi je jedan zanimljiv podatak, da samo u Gaeti i toj regiji gdje je bila smještena crnogorska vojska, ima njihovih oko 1.100 potomaka”, ističe Lajović.

Kako je dodao, ima konkretne planove i projekte za Italiju.

“Ako se apstrahuje naša jevanđeoska služba, onda su svakako to planovi vezani za nastavak kulturnog i duhovnog povezivanja nase dvije nacije, kroz različite projekte. Dvije ličnosti meni uvjek su na umu kada govorim o našim odnosima kroz istoriju, to su Đuzepe Garibaldi i Jelena Savojska, o čijim vanvremenskim djelima je suvišno govoriti. A konkretno, želja mi je da Ljetopis popa Dukljanina, čija se kopija nalazi u Vatikanskom arhivu, izlozimo u Podgorici ili Baru. Da to najveće djelo slovenske srednjovjekovne književnosti, kome sam posvetio svoj magistarski rad, učinimo dostupnim i građanima Crne Gore, bar na kratko”, zaključio je Lajović.