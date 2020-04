Iz Podgorice 26 američkih državljana otputovalo u SAD

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako su saopštili, na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta. Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

Američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajnke bila je na aerodromu da poželi svojim sunarodnicima Amerikancima, koji su privremeno boravili u Crnoj Gori, bezbjedan i brz povratak kući. Najznačajniji prioritet Stejt dipartmenta je bezbjednost i dobrobit američkih građana u inostranstvu. Tokom krize COVID-19, Stejt dipartment je omogućio repatrijaciju više od 45.000 Amerikanaca iz cijelog svijeta.

I was up bright & early this morning to be at the #AerodromPodgorica to bid farewell to 26 of my fellow Americans who had been visiting #Montenegro. Many thanks to our partners @MeGovernment & @UKinMontenegro for proving once again that #AllTogether we can achieve great things. pic.twitter.com/5AfD8UMiCe

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) April 9, 2020