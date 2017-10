Iz Ribnice uklonjeno 150 kesa otpada

Devet radnika Čistoće danas je sakupilo i uklonilo 150 kesa komunalnog ali i drugih vrsta otpada iz korita rijeke Ribnice.

Poslovi su započeti u dijelu korita od Tabačkog do mosta Braće Zlatičanin, djelimično su očišćeni djelovi korita do kojih se moglo prići uzvodno od mosta, zatim je ponovo očišćen dio od mosta Kapadžića do mosta Žrtava fašizma, a aktivnosti su završene na Skalinama.

“Ukupno je sakupljeno 150 kesa uglavnom komunalnog ali i drugih vrsta otpada”, saopšteno je iz JP Čistoća.

Napominjeu da je korito rijeke Ribnice tokom ljeta čišćeno nekoliko puta, a rezultat nesavjesnog odnosa pojedinaca bile su značajne količine sakupljenog otpada.

“Tako je samo u prethodne dvije veće akcije uklonjeno 140 kesa otpada, u kojem je dominirao komunalni ali nažalost bilo je i drugih vrsta nepropisno odloženog otpada (kabasti otpad, ostaci starog namještaja i sl.) Još jednom upućujemo apel pojedincima da otpad ne odlažu u korita rijeka i na javne površine, već na za to predviđena mjesta”, poručili su oni.

S.Đ.