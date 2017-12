Kadija i Mićunović poručuju da neće podnijeti ostavke

Burne reakcije koje je menadžment Javnog servisa izazvao kada su na posljednjoj sjednici Savjeta saopštili da je ta medijska kuća na drugom mjestu po gledanosti, umjesto na posljednjem, ne jenjavaju, pa je juče član tog tijela Mimo Drašković zatražio njihove ostavke.

On zahtijeva da generalna direktorica Andrijana Kadija i direktor Televizije Vladan Mićunović podnesu ostavke, ali su oni za Pobjedu kazali da to neće učiniti, jer im nije bila namjera da manipulišu i obmanjuju javnost, ističući da su grešku priznali i izvinili se. Drašković, međutim, smatra da nije u pitanju greška već obmana javnosti.

Reagovanje

“Povodom nezapamćenog plasiranja neistinitog istraživanja gledanosti (a koje generalna direktorica naziva “propustima u interpretaciji”), koje je čak i neistinito pripisano IPSOS-u i Telekomu što je Vladimir Raičević potvrdio zahtijevam od generalne direktorice Andrijane Kadije, direktora TVCG Vladana Mićunovića i ostalih članova menadžmenta odgovornih za nanošenje štete i urušavanje ugleda RTCG da podnesu ostavke. Smatram da je to najmanje što mogu uraditi kako bi se bar donekle umanjila šteta koja je nanijeta Javnom servisu i građanima Crne Gore, koji su na ovaj način brutalno obmanuti, a koji iz svojih džepova plaćaju funkcionisanje Javnog servisa, koji treba da prenosi istinite, provjerene i pravovremene informacije i radi u javnom interesu svih građanki i građana Crne Gore”, napisao je Drašković u dopisu koji je dostavio Pobjedi.

Komentarišući njegove navode, Kadija je našim novinama rekla da će na narednoj sjednici Savjeta članovima tog tijela pojasniti da je došlo do zabune i da nijesu imali namjeru da daju neistinite informacije.

“Permutovali smo podatke i uputili izvinjenje svima zbog toga što se desilo. Zaista nam je žao što je do ovoga došlo. Ne opravdavam to, samo ne vidim da se do sada “skidala glava” onima koji su griješili i za krupnije stvari. Prihvatamo odgovornost i da smo napravili grešku, a neka javnost prosudi da li ta greška ima toliku težinu da bi trebalo da podnesemo ostavke. Ja mislim da nema”, rekla je Kadija za Pobjedu.

Propust

Sa ovim stavom saglasan je i Mićunović, koji je rekao da neće podnijeti ostavku jer smatra da propust koji su napravili nema toliku težinu da bi morali da odu sa funkcija.

“O ovome ćemo raspravljati na sjednici Savjeta i informisaćemo i njih i javnost jer nam nije bila namjera ni u jednom trenutku da obmanemo bilo koga. Ta sjednica će biti prilika da ozbiljno razgovaramo o profesionalnim i jezičkim strandardima i o ostalim principima Javnog servisa, menadžmenta i pojedinih članova Savjeta”, kazao je Mićunović.

Smjenu čelnih ljudi u Javnom servisu tražio je juče i generalni direktor Direktorata za medije Zeljko Rutović, koji je u izjavi za Pink kazao da menadžment RTCG-a mora “snositi odgovornost za to što su u petak lažirali podatke o gledanosti i plasirali neistine, kojim su naštetili, osim građanima, i drugim medijima”. Mićunović kaže da se desio propust, da to niko ne negira, ali da su priznali grešku i da nije namjerno napravljena.

“Odgovorno i ozbiljno ću se odrediti prema tom propustu, za koji je i generalna direktorica rekla da nije namjerno napravljen, niti je bila namjera da manipulišemo”, zaključio je Mićunović.