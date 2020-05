Kavasakijev sindrom nije zabilježen kod djece u Crnoj Gori

Kavasaki sindrom koji se pojavio u zemljama Evrope i SAD-a kod djece koja su preležala koronavirus nije zabilježen u Crnoj Gori, kazala je za CdM Veselinka Đurišić, direktorka Pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece u Podgorici.

Riječ je o sindromu koji je uočen u Americi i Evropi prije nekoliko nedjelja, a na koji je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorio ljekare širom planete.

“Pomenuti sindrom sličan Kawasaki sindromu, koji se sada dovodi u vezu sa infekcijom Corona virusom, a zabilježen je u zemljama Evrope i Srbiji, nije registrovan u Crnoj Gori. Prateći aktuelnu situaciju u okruženju, u svakodnevnom radu, značajnu pažnju posvećujemo prepoznavanju ključnih simptoma, ali oboljelili sa ovom simptomatologijom, nijesu registrovani kod nas”, navodi Đurišić.

Objašnjava i koji si simptomi ovog sindroma.

“Kawasaki sindrom karakteriše upala krvnih sudova srednje veličine svuda u tijelu, a pri tome je najozbiljnija komplikacija vaskulitis koronarnih arterija tj. krvnih sudova koji ishranjuju srce. To može da dovede do aneurizmi i suženja krvnog suda, do tromboze koronarnih arterija, a samim tim i do infarkta miokarda, do miokarditisa-upale srčanog mišića i srčanih aritmija, a u najtežim slučajevima, kao I ukoliko se ne sprovodi liječenje može dovesti do smrtnog ishoda”, upozorava Đurišić.

Najveći rizik za razvoj teže kliničke slike imaju djeca u prvoj godini života.

“U ranijem periodu u našoj ustanovi smo liječili pacijente koji su kao komplikaciju razvili proširenje koronarne arterije i aneurizme. Za povoljan ishod neophodna je primjena terapije odmah po postavljanju dijagnoze imunoglobulinima i acetilsalicilnom kiselinom (obavezno unutar prvih 10 dana bolesti), koja u visokom procentu uspješno liječi -zaustavlja upalni proces i prevenira pojavu aneurizmi”, navodi Đurišić.

S.Đ.