Kazne i do 12 godina zatvora u slučajevima širenja zaraznih bolesti

Građani koji su doputovali iz zemalja pogođenih epidemijom virusa korona i koji ne poštuju naredbu Ministarstva zdravlja o samoizolaciji zbog opasnosti od širenja ovog opasnog oboljenja, prema Krivičnom zakoniku Crne Gore mogu biti kažnjeni i do 12 godina zatvora ako se utvrdi da su odgovorni za širenje epidemije i smrt jednog ili više lica.

U Crnoj Gori je u protekle dvije sedmice sankcionisano oko trideset osoba zbog kršenja naredbi nadležnih da ostanu u samoizolaciji ili karantinu ili da obustave rad u ugostiteljskim objektima. Iz Akcije za ljudska prava su povodom obavještenja o prvim slučajevima procesuiranja osoba zbog sumnje da su prekršile naredbe Ministarstva zdravljaukazali na propise o krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti s tim u vezi.

“Teže posledice djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (čl 287) sankcionisane suu članu 302 KZ Teška djela protiv zdravlja ljudi: ako usled djela iz čl 287 ovog zakonika neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ako je usled djela iz čl 287 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. Osobe kojima je zbog opasnosti od širenja virusa korona izdato rješenje o samoizolaciji, u s lučaju nepostupanja po tom rješenju čine krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Ako zbog toga dođe do prenosa virusa na drugu osobu, smatraće se da je izvršeno krivično djelo prenošenje opasne zarazne bolesti”, navode iz Akcije.

Krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (član 287 KZCG) glasi: Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje opasne zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Iz HRA objašnjavaju da je Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano da se krivično djelo prenošenje opasne zarazne bolesti procesuira prema članu 288 KZCG.

“Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima za suzbijanje ili sprečavanje opasne zarazne bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja te bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine. Takođe, Zakon o zaštiti stanovništva od širenja zaraznih bolesti (Službeni list Crne Gore, br. 012/18) učlanu 73 predviđa da će se novčanom kaznom od 100 do 2.000 eura kazniti za prekršaj fizičko lice ako se za vrijeme trajanja zdravstvenog nadzora ne javlja svakodnevno Institutu, odnosno nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, radi praćenja zdravstvenog stanja suprotno članu 33 stav 1, i ako se ne pridržava naredbi ministarstvau vezi sa mjerama stavljanja u karantin suprotno članu 34 stavu 3.U poslednjih nedjelju dana Vlada Crne Gore je donijela set mjera kojima pokušava da suzbije širenje virusa Kovid 19 (korona)”, navode iz HRA.

Pojašnjavaju da prekršajna odgovornost postoji ako osoba u periodu samoizolacije, kada je dužna da se izoluje i javlja Institutu za javno zdravlje Crne Gore, postupi suprotno ovoj zakonskoj obavezi, odnosno, ako ne postupi u skladu s naredbom Ministarstva zdravlja o odlasku u karantin.

“Apelujemo na sve kojima je izdato rješenje o samoizolaciji da poštuju naredbu i ostanu u svojim domovima da bi zaštitili i sebe i druge i izbjegli krivično-pravnu ili prekršajnu odgovornost. Odgovorno ponašanje svakog od nas pojedinačno u ovoj situaciji može spasiti mnoge živote”, poručuju iz HRA.

Iz Uprave za inspekcijske poslove juče je saopšteno da su sanitarni inspektori Odsjeka za zdravstveno-sanitarnu inspekciju prekjuče (19.3.2020. godine) izvršili kontrolne inspekcijske preglede u vezi sa izvršenjem rješenja kojima je licima određena mjera samoizolacije u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog virusa korona.

“Kontrola izvršenja rješenja je izvršena uz asistenciju nadležnih službenika Uprave policije po opštinama, a kontrole su vršene na adresama koje su upisane u rješenjima gdje će boraviti lice kojem je određena mjera samoizolacije. Sanitarni inspektori su samo u toku jučerašnjeg dana izvršili ukupno 207 kontrola širom teritorije naše države, pri čemu su gotovo sva lica ispoštovala naložene mjere izolacije, osim jednog lica koje je prisilno stavljeno u karantin. Ova inspekcija nastavlja svakodnevno s pojačanim nadzorom kako bi se u što većoj mjeri spriječilo širenje epidemije novog virusa korona. Uprava za inspekcijske poslove putem besplatnog Kol centra 080/ 555-555 svakodnevno zaprima prijave građana koje se odnose na nepravilnosti sa terena. U prethodna tri dana ova uprava je zaprimila čak 158 prijava, koje su se odnosile na nepoštovanje mjera i preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti”, ističu iz inspekcije.

Iz te institucije objašnjavaju da su inspektori Uprave za inspekcijske poslove svakodnevno naterenu i to u jutarnjim, popodnevnim i večernjim časovima i postupaju u skladu sa svojim nadležnostima, vodeći se i prijavama građana.

“Izvršili su znatan broj kontrola i preduzimali mjere kada je utvrđena neka nepravilnost. Inspektori su najčešće izricali mjeru zabrane radaugostiteljskih objekata i ukazivanje o otklanjanju nepravilnosti”, dodaju iz inspekcije.

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tuži laštva u Kotoru, nakon saslušanja odredio je juče zadržavanje Kotoraninu M.J. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

U Ulcinju su službenici policije podnijeli krivičnu pri javu protiv S.F. (50) iz tog grada zbog kršenja rješenja o samoizolaciji. Ranije ove sedmice, podgorička policija uhapsila je D.V. (54), vlasnika ugostiteljskog objekta „Kerber” u Podgorici, koji je prekršio privremenu mjeru Ministarstva zdravlja o sprečavanju prenošenja virusa korona, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je u Bijelom Polju uhapsila tri osobe zbog kršenja privremenih mjera Ministarstva zdravlja, za odgovorna lica F.K., N.R. i J.M. određeno je zadržavanje do 72 sata navode iz policije.

U Podgorici su slobode lišene S.M. (54) i D.S. (47), koje su bez znanja vlasnika otvorile ugostiteljski objekat „Zetski dom” u Zeti i na taj način prekršile privremenu mjeru zabrane koju je izreklo Ministarstvo zdravlja. Vlasniku ugostiteljskog objekta u Podgorici, koji je mimo naredbi Vlade otvorio lokal, prije nekoliko dana određeno je zadržavanje do 72 sata, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo.

Pritvor je određen i vlasniku lokalau Bijelom Polju B.V., koji je takođe prekršio naredbe Vlade.

Podgorička policija je uhapsila i A. D. (27) zbog istog krivičnog djela koje je počinio tako što je otvorio ugostiteljski objekat „Teatro” u Tuzima i vršio ugostiteljske usluge. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru predložilo je određivanje pritvora za V.D. iz tog grada zbog sumnje da je suprotno naredbi otvorio ugostiteljski objekat „Moja kafanica”.