KCCG zahvalio ambasadi SAD-a: Na muci se poznaju junaci

Klinički centar Crne Gore (KKCG) zahvalio je Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na donaciji tri monitora, koji će ljekarima te zdravstvene ustanove omogućiti da prate vitalne znake pacijenata priključenih na respiratore.

“Ambasada SAD-a je donirala mnogo puta, ali ova ima poseban značaj. Kao što je naš veliki pjesnik i državnik Njegoš napisao: U dobru je lako biti dobar, na muci se poznaju junaci”, saopšteno je na Twitter nalogu KCCG.

Podsjetimo, Amasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, kazala je da su donaciju uručili zahvaljujući U.S European Command.

KCCG thanks @US_EUCOM & @USAmbMNE for the donation.@USEmbassyMNE has donated on many occasions, but this one has special significance.

Our great poet and Statesman Njegoš wrote: "It is easy to be good in good times / adversity brings out the true heroes." #USpartnerMNE 🇲🇪🇺🇸 pic.twitter.com/xYXcy8Vo2i

— Klinički centar Crne Gore (@Klinicki_CntCG) April 6, 2020