Kod izvršitelja 23.508 predmeta Čistoće

Preduzeće Čistoća za odvoz otpada od građana na dan 15. maj, potražuje 2.223.500 eura, dok im pravna lica duguju 1.468.205 eura, piše Dan.

Iz ovog preduzeća kažu da je naplata potraživanja no osnovu izvršenih usluga odvoza komunalnog otpada, na teritoriji Glavnog grada na zadovoljavajućem, visokom nivou.

“Tako je za prva četiri mjeseca ove godine procenat naplate, np ovom osnovu, iznosio 94 od sto. Na dan 15. maj potraživanja našeg Društva od fizičkih lica iznose 2.223.500 eura, dok potraživanja od pravnih lica iznose 1.468.205 eura. Imajući u vidu da prikazani podaci predstavljaju stanje na polovini obračunskog mjeseca, izvjesno je da će se naplatom do kraja mjeseca smanjiti ova potraživanja”, saopštio je Andrija Čađenović, direktor Čistoće.

Od ovog iznosa, kako navodi Čađenović, dug građana sa područja Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci iznosi 195.667 eura, dok taj dug od građana sa prostora Opštine Tuzi iznosi 171.209 eura.

“U postupku se trenutno nalazi 23.508 predloga za izvršenje, koji su pokrenuti protiv korisnika usluga fizičkih lica, kao i 3.765 prijedloga za izvršenje, pokrenutih protiv korisnika usluga pravnih lica”, istakao je Čađenović.

U evidenciji korisnika usluga odvoza komunalnog otpada nalazi se 58.992 domaćinstva.

Za prva četiri mjeseca ove godine u korisničku bazu uvedeno je 205 novih korisnika usluga. Kada su u pitanju pravna lica, Društvo u evidenciji ima 3.730 korisnika.

Takođe, Čistoća je omogućila građanima, kojima su se dugovanja nakupila, izmirivanje obaveza na više mjesečnih rata. O tim aktivnostima redovno informišu građane.

“Korisnici usluga redovno, putem saopštenja koje objavljujemo u medijima, sajta društva i inkasanata koji vrše dostavu računa na terenu, obavještavamo o mogućnosti potpisivanja sporazu ma o izmirenju duga u više mjesečnih rata. Zaključivanjem sporazuma o izmirenju duga omogućava se plaćanje u više mjesečnih rata. Dug do 100 eura u ratama no pet eura mjesečno, dug preko 100 eura u ratama no deset eura mjesečno, uz obavezu plaćanja tri računa prilikom zaključivanja sporazuma i redovnosti plaćanja narednih mjesečnih računa”, zaključuje Čađenović.