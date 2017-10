Kolašin: Željka Vuksanović neće da asfaltira kod glasača DPS-a

Novi sloj asfalta od raskrnice ulaska u prigradsko naselje Smailagića polje prema fabrici vode Gorska u Kolašinu, prekinut je pored groblja u dužini od 80 metara.

Mještani tog dijela naselja smatraju da je jasno kako predsjednica Vuksanović dijeli i kad je riječ o sređivanju ulica u gradu, te da je taj potez jedan u nizu nečuvenih događaja koji su obilježili njenu vladavinu.

Oni tvrde da u tom dijelu grada žive isključivo glasači DPS i koalicionih partnera predsjednice, ali nema nikog ko glasa SDP.

Kako je kazao predsjednik Sindikalne organizacije Službe zaštite i spasavanja Vuksan Popović, predsjednica Željka Vuksanović namjerno nije asfaltirala tih 80 metara tik uz njegovu kuću i kuća onih koji nijesu glasači SDP, već DPS i koalicionih partnera Vuksanović.

“Asfaltiranje ulice od raskrsnice od koje počinje prigradsko naselje Smailagića polje, je jedina investicija Vuksanović, za vrijeme njenog mandata, no u dužini od nepunih 80 metara prekinuta je pa kasnije nastavljena. I tu je napravila izuzetak, nije asfaltiran dio ulice tačno koji je pored moje kuće, i to je učinila namjerno jer ja štitim interese radnika. Pitao sam izvođače radova zašto su taj dio preskočili, a oni su odgovorili kako nemaju baze pa će to naredni dan uraditi. No, sljedećeg dana su pokupili mašine i otišli, a dio puta između novog postavljenog asfalta je ostao neurađen”, kazao je Popović.

On tvrdi da je Vuksanović to namjerno i svjesno uradila, ne samo zbog njega, već zato što u tom dijelu ulice nema birača SDP.

“Tu su isključio birači DPS i birači srpski orijentisanih partija, sada mogu reći birači njenih koalicionih partnera. Isključila je svaku mogućnost da se taj dio asfaltira, a tu se nalazi na samoj ulici i šaht, preko koje je put skroz ispucao i prijeti opasnost da se provali. Ona za to nije marila pa je sa asfaltiranjem nagradila samo njene političke istomišljenike, odnosno one koji je podržavju. Ranije, dok su bile jake političke podjele, a DPS bila na vlasti, nijesu nijedan put preskočili. Ovo je nezabilježen slučaj i ovo je samo svojstveno Vuksanović”, kazao je Popović.

Predsjednica opštine ni ovoga puta nije odgovorila na pitanja DN.