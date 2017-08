Korišćeni udžbenici u „Delti“ od 21. avgusta

Narednog ponedjeljka, odnosno za sedam dana, tradicionalno osmu godinu zaredom počinje manifestacija “Pokloni, prodaj, kupi korišćeni udžbenik”, najavio je predsjednik opštinskog odbora Sindikata prosvjete Slobodan Savović.

Akcija razmjene udžbenika trajaće do 4. septembra – do početka školske godine, a građani će svakog dana od 18 do 22 sata u TC Delta siti imati priliku da potraže knjigu ili korišćeni komplet udžbenika koji im je potreban. Akciju organizuje opštinski odbor Sindikata prosvjete Podgorica i TC Delta siti.

“Ove godine manifestacija počinje 21. avgusta i traje do početka školske godine, u Delti, kao i ranijih godina, jer se to pokazalo kao najadekvatniji prostor. TC Delta siti najavio je da će dati određenu donaciju za djecu iz ruralnih područja Podgorice kao i prošle godine”, kazao je Savović u razgovoru za Dnevne novine.

Kako je naveo, građani očekuju tako nešto, jer je već postalo tradicionalno, međutim, ističe da postoji jedan problem.

“Postoji jedan problem, kada se govori o udžbenicima, a to je kako će se sve to odraziti obzirom da je u toku reforma obrazovnih zakona, pogotovo za osnovnu školu. Teško da se može sada naći sagovornik za ovo pitanje šta je planirano sa određenim predmetima, kao što je hemija, istorija ili geografija, jer je došlo ili do smanjenja norme ili izmjene određenih nastavnih sadržaja”, istakao je Savović.

Na pitanje da li odbor na čijem je čelu ima komunikaciju sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva po tom pitanju, kaže da nemaju.

“Konkretno po tom pitanju nemamo komunikaciju sa njima, zato svi čekamo 22. avgust kada je Zavod najavio savjetovanje za osnovne škole, po regijama, mislim da će u Podgorici biti 24. avgusta. Nadam se da će tamo biti dostupne konkretne informacije”, kazao je Savović.

Dodaje da kao prosvjetni radnik, ali i kao predsjednik opštinskog odbora smatra da nije dobra praksa da samo sa jednim savjetovanjem sačekamo novu školsku godinu s obzirom na obim izmjena koje će uslijediti. Dalje, javlja se još pitanja kao što su nastavni planovi, “i što je vrlo važno za naše učenike kojima smo mi u službi, kako se prilagoditi novim nastavnim sadržajima”.