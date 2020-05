Emisija Korona-ostani doma sa Šofrancem jedna od najgledanijih u Crnoj Gori

Navikli ste da slušate njegov glas dok prenosi sportska dešavanja sa svih meridijana, ali od kada je korona virus paralisao Crnu Goru vezan je za samo jedan projekat emisiju “Korona ostani doma” na matičnoj RTCG.

Emisiju koja ide uživo, koja se pokazala kao pun pogodak Nacionalnog servisa, emisiju koja se prikazuje svakoga dana od 16. marta bez prestanka…

Možete da ga volite ili ne, da vam je iritantan ili ne, ali Nebojša Šofranac je zajedno sa kolegama “stvorio” jednu od najgledanijih emisija u Crnoj Gori.

“Na ideju smo došli 15. marta, to je bila nedjelja kada je praktično sve bilo stopirano što se tiče sporta. Tog dana su proglašene prve mjere kod nas, postalo je jasno da ulazimo u nešto drugo”, govori za Dnevne novine naš sportski komentator, koji generalno prati sva dešavanja u svijetu, a ne samo sport…

“To veče me pozvao direktor televizije Slavko Đurđić rekavši da bi valjalo da krenemo odmah, pa da vidimo u hodu šta ćemo i kako ćemo. Krenuli smo i nismo se zaustavljali”.

“Korona ostani doma” je imala različite početke u programskoj šemi prvo je počinjala u 19.00, zatim u 18:55, pa u 18:50, da bi dobila ustaljen termin u 18:30…

“Nije bilo dileme da li će emisija da ide uživo i bio je dogovor da bude pred dnevnik nekih dvadesetak minuta. Međutim, odmah je postalo jasno da imamo mnogo storija, uključenja, gostiju… Najveći pomak je bio 1. aprila kada je odlučeno da emisija počinje u 18:30 i da traje 50 minuta. To je donijelo dosta polemike”, govori Šofranac, kome potpitanja nisu bila potrebna…

“Emisija je dugačka za dnevnu formu, treba mnogo pripreme, ali situacija je takva da ne nedostaje materijala. Ima ga čak i previše, pa ne stigne sve da se pusti. Od početne ideje smo otišli daleko, jer je situacija evoluirala u svijetu. Nismo ni znali te prve noći šta i kako, bilo je samo da krenemo. Sada već imamo jasnu sliku, jer se u svijetu ne dešava praktično ništa sem korone. Emisija je pun pogodak, da nismo počeli sa njom, bila bi šteta”.

KAO NEKAD KAD SMO PRENOSILI FUDBAL…

RTCG može da bude ponosna na Šofrov programski segment, jer se o tome polemiše na društvenim mrežama, na ulici… I može da bude zadovoljan sa gledanošću, jer toliko pažnje nisu privukli ni neki veliki događaji…

“Podaci koje smo imali i koje imamo su pokazali enormnu gledanost. Prvo je bilo 15.000, pa 20.000, pa 30.000, pa 40.000, a onda smo došli do 90.000 početkom aprila. To je ogromna gledanost na koju niko nije računao, niti je razmišljao o tome. Naravno, na to je uticala i činjenica da su ljudi morali da budu kućama. Ali, do tih brojki nismo mogli da dođemo čak ni sa Svjetskim prvenstvom u fudbalu koje smo prenosili prije dvije godine”, priča Šofranac, a onda dodaje…

“Vidim po reakciji ljudi da su zadovoljni što postoji takva emisija. Reakcija je strašna, svi žele da daju neki doprinos, da se uključe. Ljudi mi se javljaju, zaustavljaju na ulici, kao nekada ranije kada smo prenosili najjače lige. Naravno, sada je to druga dimenzija gledalaca, iterakcija je drugačija, ali to je potpuno očekivano. Čak ljudi govore da se emisija nastavi i kad prođe sve ovo u nekom drugom formatu”.

A popularnom Šofru nedostaje fudbal to se najbolje vidjelo u razgovoru sa legendom Hajduka i jugoslovenskog fudbala Ivicom Šurjakom kada je više pričao o nekim davnim fudbalskim ljepšim vremenima, nego o koroni u Splitu…

“Nevjerovatna mi je situacija da nema sporta. Bukvalno svaki dan znam otprilike šta bi trebalo da bude na programu, čekao bi nas vikend sa velikim utakmica, prethodnog vikenda bi se možda rješavalo prvenstvo u Italiji jer su igrali Juventus i Lacio… Svako jutro kada se probudim imam osjećaj da će nešto da se desi. Makar prvih pet minuta razmišljam o sportu”, jasan je sportski komentator koji je postao ‘ekspert za krizne situacije RTCG’…

“Optimista sam i imam neki osjećaj da će se sport vratiti i da će se sve odigrati, jer kada je odigrano 2/3 prvenstva, bilo bi lijepo da se sve završi. Iskreno se nadam da ćemo svi zajedno da gledamo sport i da će se sve vratiti. Naravno, ritam će vjerovatno da bude brži, ali biće slađe. Ako krenu jače lige, onda će krenuti sve”.

VOLIM KAD IMA LAPSUSA

Lapsusi su sastavni dio emisija uživo nije ih bilo mnogo, ali ih je bilo. I pamtiće se…

“Najbitnije mi je da budem precizan kod stvari koje zahtijevaju preciznost kao što je statistika. Imali smo situaciju sa tabelama kada su ljudi pokušavali da insinuiraju kao da se prenosi fudbalski meč, ali to već ne bih da komentarišem, jer smo to mi. Volim da budem precizan kad su ljudski životi u pitanju, kada je riječ o teorijama da li je virus vještački ili prirodni, sve što nauka još nije dokazala”, govori Šofranac vraćajući se na lapsuse…

“Volim kada ima lapsusa da je nešto smiješno, jer se to pamti. Kao što je Marko Novaković kada je bio gost čestitao Božić na Uskrs, ali to je klasični lapsus i znao sam da će zapaliti mreže. To su simpatične stvari, čak su i dobrodošle ponekad. Međutim, nekad se više to pamti, nego neke bitne informacije”.

Emisija je imala neki ustaljen tok, ali proboj joj je dao prilog iz 2015. godine iz naučne italijanske emisije Leonardo na “čizmi” su prije pet godina tvrdili da Kinezi vrše određena testiranja i probaju vještački virus…

“To je prilog iz rane faze emisije, a ta teorija je i dalje živa, još ju je potkrijepio francuski nobelovac naučnik Lik Montanje. Taj prilog iz emisije Leonardo je autentičan, a ja sam ga tada vidio na trećem programu Raija u retrospektivi. Nisam ga vidio u orginalu, jer je te noći bila ona čuvena emisija sa Dejanom Savićevićem na RTCG. Sjetio sam ga se kad je naša emisija počela, taj prilog je bio viralan nekoliko dana, čak su ga neke poznate ličnosti iz okruženja dijelile na društvenim mrežama. Definitivno je imao efekta i odjeka”.

“Korona ostani doma” je uključila veliki broj ljudi sportista, glumaca, doktora, naučinika, političara, običnih ljudi sa svih strana svijeta…

“Imali smo dosta kvalitetnih uključenja, na mene su svi ostavili sjajan utisak, ali čini mi se da smo prikazali koliko reprezentativnih ljudi širom svijeta imamo. Tako smo promovisali te naše kvalitetne ličnosti na koje Crna Gora može da bude ponosna. To su neke od najdražih stvari”, zaključio je Nebojša Šofranac.