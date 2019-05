Kotorski vatrogasci traže da im se izmire dugovanja

Kotorski pripadnici Službe zaštite i spašavanja uputili su danas dopis predsjednici SO Kotor Dragici Perović u kome zahtijevaju hitno zasijedanje Skupštine i prevazilaženje teške finansijske situacije zbog koje su, kako navode, treći mjesec bez plate.

“Posljednju smo primili 28. marta ove godine i od tada se snalazimo kako znamo i umijemo da prehranimo naše porodice. Vama to ne izgleda strašno, jer Vi ne živite od plate pa zbog toga možete da izvodite političke eksperimente nad zaposlenima koji Vam, u ovom slučaju, služe za obračun sa neistomišljenicima”, kazao predsjednik službe Josip Marković.

On je u dopisu Perović istakao da nemaju političku prepoznatljivost.

“Nama je svaki građanin Kotora, bez obzira koje je vjere i nacije isti. Naš je zadatak da pomognemo u svakoj situaciji, ne rijetko ugrožavajući i sopstvene živote. To radimo u svako doba dana i noći, po svim vremenskim uslovima i na svim lokacima kotorske opštine”, naveo je Marković.

Dobijaju, kaže, opomene od banaka jer nemaju mogućnost da servisiraju rate za kredite i normalno i na vrijeme plaćaju režijske troškove.

“Ovakav pritisak više ne možemo da podnosimo i da budemo istovremeno spremni da se u svaku uru odazovemo složenim poslovima i radnim zadacima. Zbog toga Vas upozoravamo da prekinete agoniju zaposlenih u našoj Službi i cjelokupnoj opštini, da sazovete sjednicu SO i učinite sve kako bi se ova teška situacija prevazišla. Ukoliko to ne učinite smatraćemo Vas odgovornom za sve posljedice koje eventualno mogu da uslijede. Ako sjednicu ne želite da zakažete ili odlažete datum održavanja, smatraćemo da to činite kako bi nam naudili a Službu doveli u stanje oslabljene funkcionalnosti zbog nemogućnosti da servisiramo neophodnu opremu i održavamo je u skladu sa zakonskim propisima”, istakao je Marković.