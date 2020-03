Limun i soda bikarbona nijesu lijek za COVID 19

Limun i soda bikarbona nijesu lijek za koronavirus, poručuju iz Digitalnog forenzičkog centra nakon što se juče pojavio veliki broj dezinformacija sa receptom koji navodno dolazi iz Izraela.

“Dok se ljekari bore protiv pandemije COVID-19, DFC nastavlja da se bori protiv infodemije – glasina, dezinformacija, teorija zavjere i lažnih vijesti. Svjesni smo da se znatan broj dezinformacija o pandemiji širi preko društvenih mreža i aplikacija, koji imaju oblik postova i skrinšotova sa savjetima koji se pripisuju anonimnim stručnjacima. Ovi postovi su obično prepuni naučnih grešaka i / ili obećanja o ljekovima”, navode iz Digitalnog forenzičkog centra.

Dodaju da se juče na našim društvenim mrežama, uglavnom na Fejsbuku, pojavila objava u vidu fotografije na kojoj se tvrdi da Izrael nije imao smrtne slučajeve i to zbog jednog navodnog lijeka. U poruci stoji: „Postignut je lijek za virus Covid-19 ili način za njegovo uklanjanje. Iz Izraela dolaze informacije da ovaj virus tamo nije izazvao smrt.”

Dodaje se da je recept je krajnje jednostavan. Potrebno je pomiješati limun i sodu bikarbonu u vruću vodu i piti kao čaj. Djelovanje limuna i sode bikarbone odmah ubija virus, navodi se u toj viralnoj objavi

Iz Digitalnog forenzičkog centra ističu da je ovo lažna vijest iz više uglova.

“Prvo, Izrael je do sada (u trenutku pisanja teksta) zabilježio 3,619 potvrđenih slučajeva koronavirusa, od kojih su 12 imali smrtni ishod. Drugo, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) još uvijek nema određenog lijeka za COVID19. Ono do čega smo došli je da se ovaj savjet početkom marta pojavio na Fejsbuk stranici Dose Of Education. Ta platforma je brzo reagovala i označila objavu kao lažnu vijest, međutim to nije zaustavilo širenje”, objašnjavaju oni.

Ovim putem upućuju apel svim građanima da objave pojedinaca na društvenim mrežama nijesu kredibilan izvor informacija o koronavirusu.

“Potrebno je pratiti objave i informacije koje dolaze sa zvaničnih i kredibilnih adresa poput Instituta za javno zdravlje, Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije”, dodaju oni.