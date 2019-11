Marko je dinosaurus koji je oduševio Podgoričane

Oraspoložio je brojne Podgoričane kada je, u četvrtak, maskiran u dinosaurusa prošetao gradom, gurajući ćerku u kolicima i mašući prolaznicima. I ne samo to, oduševio je korisnike Facebook-a iz cijele Crne Gore, pa i regiona, koji su stranici Podgorički vremeplov slali njegove snimke, a u komentarima su se nizali komentari pohvale za originalnog tatu.

Portal Roditelji prenosi da je riječ o Marku Bojoviću, koji je prvenstveno želio da se zabavi sa svojom dvogodišnjom ćerkom i izmami osmjehe na licima ljudi.

Marko je u Crnoj Gori Marko, a Mark u Americi, u kojoj je rođen i iz koje je 2017. godine došao u zemlju iz koje potiče.

Njegovi roditelji su se iz Crne Gore odselili u Ameriku, gdje je on rođen. Prije dvije godine je odlučio da samo ne posjećuje Crnu Goru, već da se u nju doseli sa porodicom.

Ima suprugu i dvoje djece, a osim dvogodišnje ćerke, ima i sina od šest godina. Kaže da se kao otac i suprug trudi da pokazuje ljubav i posvećenost i zabavlja svoje najbliže.

Njegov sin trenira fudbal dva puta sedmično, a supruga i Marko se smjenjuju u tome ko će da ga vodi na treninge, a ko da ostane kod kuće sa ćerkom. U četvrtak je Markova supruga povela sina na trening, a on je ostao sa ćekom.

“Nas dvoje se trudimo da kada smo sa djecom, to vrijeme provedemo na zabavan način i da to bude napolju, u parkovima. S obzirom na to da je bila Noć vještica, a kod kuće sam imao kostim dinosaurusa, mislio sam da bi bilo zabavno da to vrijeme sa ćerkom provedem zajedničkom šetnjom izazivajući osmjehe ljudi”, priča Marko. “Smijao sam se i mahao svima koje sam sreo”.

Dok je prolazio pored studentskog doma mogao je da čuje kako ga ismijavaju, ali mu to nije smetalo pa je i njima slao osmjehe i pozdrave.

Mark smatra veoma važnim da ljudi koje volimo to osjećaju i dobijaju poruku da za to oni koji ih vole ne očekuju ništa zauzvrat.

“Na primjer, moja supruga veoma cijeni naše zajedničko vrijeme, zato se trudim da provodim puno vremena sa njom. Moj sin takođe voli da se druži sa mnom pa sa njim radim ono što on želi – rvamo se ili tapkamo sličicama. Moja ćerka voli svaki vid zabave, pa plešemo, pravimo smiješne grimace i zvuke, skačemo i padamo i oblačimo kostim dinosurusa. Neko voli da dobija komplimente ili poklone, a neko da mu se udovoljava”, objašnjava Marko.

Svi smo, naglašava, razlličiti.

S obzirom na to da sebe vidi kao “glavu porodice” želi da im bude dobar primjer u tome na koji način treba da pokazuju ljubav jednim drugima. Marko vjeruje da to značajno doprinosi kvalitetu njihovih života.

“A kada smo srećni i blagosloveni možemo i druge da volimo i pokazujemo ljubav”, poručuje ovaj tata.