Marković obišao KCCG: Kvalitet usluge na svjetskom nivou

Građanima Crne Gore je u Kliničkom centru obezbijeđen kvalitetan medicinski tretman, ocijenio je predsjednik Vlade Duško Marković nakon obilaska obnovljenih objekata-Instituta za bolesti djece, Kliniku za očne bolesti i Kliniku za bolesti srca.

Premijer je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima te istakao da će Vlada kroz budžet za narednu godinu snažno podržati KCCG.

“Kvalitet zdravstvene zaštite jedan je od prioriteta ove Vlade. Od ključnih prioriteta je zdrava nacija kao osnov ukupnog napretka u društvu, a KCCG slijedi to opredeljenje Vlade i tu viziju”, kazao je Marković.

Današnji menadžment u KCCG, istakao je on, uhvatio u koštac sa brojnim izazovima, slabostima i nedostacima i u veoma kratkom roku napravio impresivne rezultate.

“Obišao sam Dječju bolnicu. Posebno me raduju izvedeni radovi, opremljenost i nivo zdravstvene usluge u Dječjoj bolnici. Obišao sam takođe Očnu kliniku i neke druge klinike i uvjerio se u impresivni rezultat koji je menažment KCCG sa ljekarima i osobljem napravio u ovom kratkom period”, kazao je Marković.

Predsjednik Vlade je istakao da su uložena sredstva iskorišćena na pravi način te poručio drugim zdravstvenim ustanovama da se ugledaju i da slijede viziju i napore KCCG.

“Vlada i ja lično slijedimo ovo što sam vidio i što će da se radi u budućnosti, posebno kada je u pitanju tehničko opremanje KCCG. Vlada će to i budžetom za 2018. godinu snažno podržati, a istovremeno će inicirati preko Ministarstva zdravlja direktnije učešće i odgovorniji pristup da se razvojna vizija ove instutucije dovede do kraja”, kazao je on.

Komentari zadovoljnih pacijenata da je usluga KCCG na evropskom i svjetskom nivou, dodaje Marković, posebno ga ohrabruje.

“Izuzetno zadovoljan danas odlazim sa ove institucije sa još čvršćim uvjerenjenjem da ovaj tim treba podržati i da ovaj napor i ovu viziju treba slijediti sa nivoa Vlade”, zaključio je Marković.

Direktorica Kliničkog centra, Zorica Kovačević iskazala je zadovoljstvo posjetom Markovića i kazala da će nastaviti i dalje da rade.

“Uz podršku premijera i Vlade Crne Gore i ljudi dobre volje, uradićemo sve ono što je neophodno da Klinički centar prije svega vrati povjerenje građana Crne Gore. Moja poruka je danas u prisustvu premijera da se ovdje radi veoma savjesno, odgovorno, da se radi kvalitetno, da o problemima sa kojima se suočavamo otvoreno govorimo, i rešavamo ih u hodu. Moja je poruka da građani Crne Gore treba da se ponose Kliničkim centrom i ljudima koji rade u Kliničkom centru”, kazala je ona.

A.Rahović