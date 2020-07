MCP tvrdi: Laž je da se sastajemo sa opozicijom radi pripreme izbora

Mitropolija crnogvorsko-pirmorska tvrdi da se ne bavi predizbornim stranačkim temama, niti inicira susrete političkih partija na temu predstojećih izbora.

“Sastanci i koordinacija Crkve sa opozicijom, radi pripreme izbora – to je najgnusnija laž koja izlazi iz kuhinje režimskih medija i portparola vladajuće partije, i nju ovim putem odlučno demantujemo”, tvrde u MCP, reagujući na medijske napise da se predstavnici SPC u Crnoj Gori sastaju sa opozicionim liderima kako bi razgovarali o predstojećim izborima 30.avgusta.

Poručuju da SPC nije inicirala susretanja bilo kojih političkih partija na temu izbora, ili kakve god stranačke aktivnosti.

“Po svojoj prirodi, Crkva, na čelu sa mitropolitom, u neprekidnom je dijalogu sa svakim ljudskim bićem od djeteta do starca. Pa ako se sastanemo ponekad i sa opozicionim liderima po povodu bezakonog zakona, ne možemo se primaći broju sastanaka koje smo, na njihov zahtjev, i po potrebi službe, održali sa liderima DPS, u proteklom periodu, od kada ta stranka postoji i vrši vlast u našoj zemlji. U tom smislu, ne osjećamo potrebu za pravdanjem, bilo kome, a ponajmanje njima. Ali radi znanja sveukupnog građanstva, moramo i dužni smo, odvojiti laž od istine. Zato smo i izrazili spremnost za dijalog sa vlašću po pitanju Zakona do Petrovdana, upravo ne želeći da taj dijalog budu zloupotrebljen i uključen u predizbornu kampanju”, navodi se u saopštenju.

U MCP tvrde da izbori samo što nijesu, političke stranke rade svoj posao, a narod je, sa Crkvom na čelu, u hramovima, kao odvajkada, ali doskora i na molitvenim litijama, tražeći promjenu anticrkvenih, antievropskih i anticivilizacijskih odredbi u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti.

“Za ovakav splet okolnosti, kao Crkva Hristova, ne osjećamo ni najmanju odgovornost. Pitanje antiustavnog zakona moglo se riješiti dijalogom i u skladu sa međunarodnim standardima, na naše uporno insistiranje, mnogo prije ove kampanje za izbore, čiji datum raspisivanja opet nije bio ni u interesovanju ni u nadležnosti Crkve”, napominju oni.

MCP tvrdi da vladajuća DPS partija – niti je htjela istinski dijalog oko zakona, niti dovodi u pitanje održavanje izbora usred ovih vanrednih zdravstvenih okolnosti.

“Dakle, tema Crkve usred izbora – to je očigledno bio plan vladajuće strukture i njihova temeljna želja. Zato njihov glavni čovjek već sada proglašava pobjedu nad SPC za kraj avgusta! A da se ne radi o nekom našem komplikovanom otkriću i zaključku, biće nam jasno ako se samo sjetimo njihovog posljednjeg partijskog kongresa, koji je više ličio na zbor neke paracrkvene organizacije, sa ciljem stvaranja svoje autokefalne crkve, nego na skup moderne građanske partije, kakvom oni žele da je prikažu u javnosti”, navode u saopštenju.

Međutim, kako dodaju, sve ovo nikako ne znači da se sama Crkva bavi predizbornim stranačkim temama, kako je optužuju.

“To – niti je bilo, niti će biti. Stranke neka rade kako najbolje umiju i znaju svoj posao, kako one opozicione tako i one na vlasti. Ima li među političarima vjerujućih ljudi, i da li se oni savjetuju sa svojim sveštenicima oko duhovnih tema, baš sada, u ovom prelomnom vremenu – to je uvijek bila tema koja, po kanonima Crkve, spada u Svetu tajnu ispovijesti i duhovne razgovore, koji se nikada ne iznose na svjetlost dana! Otuda, sastanci i koordinacija Crkve sa opozicijom, radi pripreme izbora – to je najgnusnija laž koja izlazi iz kuhinje režimskih medija i portparola vladajuće partije, i nju ovim putem odlučno demantujemo”, navodi se u saopštenju MCP.