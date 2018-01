Zbog administrativnog nesporazuma zaustavljena gradnja hrama u Argentini

Protojerej Branko Stanišić, paroh u provinciji Ćako u Argentini, reagovao je na tekst Dnevnih Novina o zemljištu za izgradnju crkve Svete Trojice u gradu Resistenciji, a koji je CdM prenio, ističući da obiluje nesitinama, te da mu je jedini cilj da produbljuje vjersku i nacionalnu mržnju. Jasno poručuje -nema govora da Eparhija buenosaireska i južno-centralnoamerička Srpske Patrijaršije kojom administrira mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije odustaje od izgradnje Hrama Svete Trojice u Resistenciji.

<<<Nema crnogorske zemlje za Amfilohija u Argentini<<<

Njegovo reagovanje prenosimo u cjelosti

U petak, 5. januara 2018. godine, u članku koji je potpisao Željko Vukmirović, imali smo priliku da pročitamo vijest sa bombastičnim naslovom: “Nema Crnogorske zemlje za Amfilohija u Argentini“! No izgleda da je pomenuti novinar, ako se pomenuti gospodin uopšte može nazvati novinarom, imao izvjesne vizije u snovima, a na osnovu kojih je napisao pomenuti članak. Neki bi rekli: “što je babi milo, to joj se i snilo“, ali meni se čini da je ovoga puta baba sanjala otvorenih očiju, upinjući se iz peta da iz argentinskih novosti pročita baš ono što bi voljela.

Naime, sama vijest počinje nevjerovatnom tvrdnjom da je Srpska Pravoslavna Crkva pokušala da se domogne zemlje iz nekakvog “nasljeđa crnogorskih iseljenika“ i to ni manje ni više nego u La Montenegrini! Neupućeni čitalac svakako ne može znati da se pomenuta crnogorska kolonija nalazi tek nekih 260 kilometara dalje, te da zemljište za izgradnju hrama u Resistenciji sa crnogorskim iseljenicima ima veze isto koliko i kalendar Maja sa Julijanskim kalendarom.

Ali dobro, ko će kriviti novinara što mu se pričinilo da je Feliks Koduti rođen baš tu negdje u okolini Pljevalja i da je osvijestivši se i shvativši da nije Srbin, te da nikakve veze nema sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom, jednostavno odlučio da povuče odluku o donaciji tog zemljišta.

Istini za volju, novinaru se na trenutak moglo pričiniti da nešto nije u redu, jer kako bi to gradonačelnik Resistencije mogao poklanjati nešto što nije njegovo i što je pod zaštitom države pod imenom “Paseo Feliks Koduti“, iako se zemljište koje je donirano nalazi nešto dalje i nosi naziv “Plazoleta Koduti“, ali ko da je važno da li su karate ili kravate, bitno je zabaviti publiku u Crnoj Gori!

Ono što je zaista impresivno u tekstu Vukmirovića je to da je Srpska Pravoslavna Crkva, preobučena u Mitropoliju crnogorsko-primorsku, pokušala da se na prevaru domogne crnogorske zemlje u Argentini, no sve je to spriječeno “doduše, prilično građanski, ništa religiozno“!

Čitaocima je ostalo nejasno, da li su se to Crnogorci pobunili protiv tiranije SPC ili su se građani pobunili, jer crkva krade ljuljaške i tobogane njihovoj djeci, proždirući zelene površine koje pripadaju časnim Crnogorcima iz plemena Koduti ili su se jednostavno pobunili protiv velike nepravde koju trpe njihova braća u Crnoj Gori, gdje Mitropolija crnogorsko-primorska već više od deset vijekova uzurpira imovinu tzv. CPC, koja je registrovana nedavne dvijehiljadite godine i to u centrali Pravoslavlja, policijskoj stanici na Cetinju!

Za kraj snoviđenja, uvaženi novinar je imao i viziju iz Barselone u kojoj mu je javljeno da je SPC “pod izuzetnim pritiskom argentinskih medija, ali i reakcijom vlasti“ bila prinuđena da saopšti da odustaje od donacije i gradnje crkve u provinciji Ćako! Naravno, ta saopštenja su tajna koja će izaći na vidjelo kad tad i čitav svijet će znati da ono što je on napisao istina i samo istina, jer njemu se tako snilo, pa makar i da nije bilo.

A evo gospodine “novinare“ i uvažena javnosti u Crnoj Gori – šta je istina.

Horhe Kapitanić je kao gradonačelnik grada Resistencije poklonio teren za izgradnju crkve Svete Trojice za sve pravoslavne hrišćane grada Resistencije, a njih ima i Crnogoraca i Srba, i Ukrajinaca, i Grka, i Bugara… i svi su oni, na neki način, zastupljeni u odboru za izgradnju tog Hrama. Prirodno je da glavni predstavnik Crkve u tom dogovoru bude Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Taj čin je bio opšteprihvaćen od svih naših iseljenika koji su izjavili da su njihovi djedovi i očevi odavno maštali da se izgradi Pravoslavni hram u gradu Resistenciji.

Kako je i sam izjavio, Kapitanić je od svojih ljudi iz administracije dobio informaciju da sa pomenutim terenom (placom) nema nikakvih zakonskih problema. Međutim, odnekuda posle dvije godine procedure prenošenja tog placa na ime novoosnovane Eparhije buenosaireske i južno-centralnoameričke, neko je reagovao i našao da je taj plac porodica Koduti donirala gradu, ali pod izvjesnim uslovima, koji nisu u potpunosti ispoštovani.

Ljudi (Argentinci), a ne naši iseljenici kako se pokušava pokazati u tekstu pomenutog novinara, koji su pokrenuli to pitanje, takođe su rekli da nemaju ništa protiv Crkve jer su i sami Hrišćani, ali da reaguju jer smatraju da se nisu ispoštovale jasne zakonske procedure.

Dakle, desio se nesporazum unutar administracije grada, koji će se, nadamo se, brzo biti prevaziđen i niko od aktera ni u jednoj riječi nije zbog toga osudio Pravoslavnu Crkvu.

Kapitanić je obećao da će se ubrzo razjasniti u čemu je problem i da će se sam postarati da problem bude riješen na zadovoljstvo i mir svih zainteresovanih strana.

Nema dakle nikakvog govora da je neko radio ovdje protiv Pravoslavne Crkve i takođe nema govora o tome da Eparhija buenosaireska i južno-centralnoamerička Srpske Patrijaršije kojom administrira Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije odustaje od izgradnje Hrama Svete Trojice u Resistenciji.

Očigledno je, na žalost, da je namjera pomenutog novinara bila, ne da iznese istinite činjenice o pomenutom događaju, nego da i dalje, zajedno sa svojim istomišljenicima, produbljuje vjersku i nacionalnu mržnju u našem narodu.

Namjesto, ako sam ne zna ili nije stigao da se nauči, da Vukmirović obiđe ovih dana Crnu Goru, gdje stotine hiljada pravoslavnih građana Crne Gore u svojim hramovima sa svojim Mitropolitom, episkopima i sveštenicima proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik – Božić i od njih sazna čija je crkvena imovina u Crnoj Gori, on javno poziva na pljačku i otimanje imovine Pravoslavne Crkve u Crnoj Gori, što je nezamislivo u svakom civilizovanom društvu, a što mu je očigledno bio jedini motiv pisanja ovog teksta.

Neka nam svima Gospod bude milostiv u ove blage dane kada slavimo njegovo Rođenje u tijelu i neka nam da svoj mir i dobru volju: ”Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja” kako pjeva jedna crkvena pesma.