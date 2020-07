Dobro došli na ljetnji kazino talas vrelih nagrada samo na Meridian online kazinu!

Ljeto nikada nije bilo vrelije, začinite ga dodatno fantastičnim nagradama! Meridian online kazino donosi vam najbolju zabavu, neiscrpnu avanturu i fantastične promocije.

Vjerovatno ste već čuli da je ljetnji kazino talas već krenuo u Meridianu i svake nedelje imate prilike da učestvujete u drugoj promociji! Osvojite neku od nagrada svake nedelje, ovo ljeto donosi nevjerovatne bonuse na Meridian online kazinu!

Najbolja petorka ovog ljeta je Fantastična Petorka u Meridianu! Meridian i proizvođač igara Leap odlučili su da nagrade korisnike svojih usluga. Ukoliko zaigrate neku od pet online slot igara renomiranog proizvođača igara Leap u periodu od 13.07. do 19.07.2020, stičete pravo na učešće na zanimljivom turniru Fantastična Petorka, a to vas može dovesti do nevjerovatnih nagrada!

Mermaid’s Love, Diamond Heaven, Secrets of the Nile, Hercules: Do or Die i Ali Baba’s Gold, koju god od ovih zanimljivih igara da odigrate u navedenom periodu postajete učesnik nevjerovatne promocije Fantastična Petorka!

Ali Baba’s Gold predstavlja nam dobro poznatu priču o Ali Babi i njegovim razbojnicima. Ova igra ima neke od nevjerovatnih funkcija kao što su besplatni spinovi i džokeri sa različitim multiplikatorima. Igra je prepuna simbola kao što su ćupovi i kovčezi sa blagom. Vaše je samo da ih sakupite!

Hercules Do or Die donosi nam priču o čuvenom Herkulu u vidu online slota. Besplatni spinovi i džokeri koji se šire po rilovima samo su neke od zanimljivih funkcija koje vas ovdje očekuju. Sa lijeve strane vidjećete amforu koju ćete puniti zlatnicima i kada je ispunite osvojićete određenu nagradu. Sakupite zlatnike i ostvarite veliki dobitak!

Secrets of the Nile – Otkrijte dobro čuvane tajne i bogatstva koje dolina reke Nil oduvek skriva! Pokretni džokeri, nasumični džokeri, besplatni spinovi, fantastična grafika i animacije! Ukoliko sakupite 30 dijamanata možete očekivati i sjajne isplate!

Diamond Heaven glamurozan online slot donosi sjajne nagrade! Dijamanti obiluju ovom igrom! Možete ih vidjeti u svom izvornom obliku ili u sastavnom dijelu, prstenja, ogrlica! Besplatni spinovi, složeni džokeri samo se dio iznenađenja koja vas očekuju u ovom slotu! Neka vam glamurozni simboli donesu glamurozne dobitke!

Mermaid’s Love – zavirite u morski svijet i upoznajte prelijepu sirenu! Ova igra vam može donijeti besplatne spinove i složene džokere koji vam mogu uvećati dobitak! Muzika i grafika su fascinantni, a u samoj vodi možete naći kovčeg sa blagom!

Na samom turniru mogu učestvovati svi registrovani igrači na meridianbet.me sajtu ili mobilnoj aplikaciji.

Nagradni fond samog turnira je nevjerovatnih 800EUR! Nagrade će se raspodijeliti na sljedeći način:

• Igrač sa najviše odigranih spinova dobija 400EUR na bonus račun

• Drugoplasirani po broju odigranih spinova dobija 160EUR na bonus račun

• Trećeplasirani po broju odigranih spinova dobija 90EUR na bonus račun

• Igrači od 4. do 8. mesta dobijaju po 30EUR na bonus račun.

Tabelu prvoplasiranih igrača možete vidjeti na sajtu meridianbet.me a tabela se ažurira svakog jutra.

Sve nagrade koje ostvarite tokom ovog promotivnog takmičenja biće uplaćene do 20.07. do 17h, o čemu ćete biti obaviješteni putem sms-a i notifikacije na vašem nalogu.

Fantastična petorka donosi fantastične nagrade. Ne propustite šansu da osvojite jednu od njih, ulogujte se na vaš nalog na Meridian online kazinu i zaigrajte jedan od avanturističkih online slotova!

Vrelo Kazino Ljeto se nastavlja u Meridianu! Svake nedelje Meridian online kazino donosi talas neodoljivih nagrada!

Neka ovo ljeto uz Meridian bude nezaboravno!