Miđa je najpoznatiji prodavac kokica u Beranama

Gotova da nema Beranke ili Beranca, koji nakon što pazare kokice ne ostanu da prozbore još koju riječ sa Mirom Obadovićem poznatijim kao Miđa.

Pod motom „Nema niđe ko kod Miđe“, možete ga sresti uvijek na istom mjestu i to u centru grada, u ulici Igumana Mojsija Zečevića, svakog dana od početka maja do sredine septembra od 17 sati pa sve do poslije ponoći.

Dok ljudi naizmjenično naručuju, ovaj svestrani prodavac priča da je u svijetu najpopularnijih slanih zanimacija od davne 2002. godine.

“Sve je počelo sasvim slučajno. Ostao sam bez posla i u razgovoru sa prijateljima došao sam na ideju da krenem sa prodajom kokica”, priča Miđa i otkriva jednu simpatičnu anegdotu iz Osnovne škole “Vuk Karadžić” koju je sa njim podijelila jedna od profesorica, a tiče se njegovog posla.

“Učenici su jednom prilikom na času dobili zadatak da navedu reklame određenih proizvoda za koje su čuli. Jedna učenica je ustala i kazala slogan koji koristim za prodaju kokica”, kroz osmjeh se Miđa sjeća.

Miđa je rođeni Beranac i ističe da voli svoj grad. Ovaj posao sada radi više iz hobija i kaže da uživa u tome.

Ne razmišlja o otvaranju kioska. Iza njega je 17 godina u svijetu kokica, 16 godina braka i troje djece. Supruga je takođe uključena u posao.

“Nakon ovoliko godina, rijetko se najedem kokica, ali ih svakodnevo probam. Nije mi svejedno kakav proizvod nudim ljudima, ali uvijek moram da imam vrhunski kvalitet”, ispričao je za serijal Ljudi Berana najpoznatiji prodavac kokica u Beranama.