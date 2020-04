Mihailo: Sabotiranjem mjera Vlade SPC nastavlja da atakuje na državu

Crnogorska pravoslavna crkva dosljedno poštuje mjere i bez ostatka ih sprovodi. Liturgije se vrše bez prisustva vjerujućih. Te mjere su opravdane i svrsishodne da bi se zaštitilo zdravlje građana. Tako da ćemo predstojeće vaskršnje praznike obilježiti vjerskom službom bez prisustva vjernika. Molićemo se Gospodu Bogu za zdravlje i brz oporavak oboljelih i spas naroda od ove opasne zaraze, rekao je Mihailo.

Sveštenstvo i vjernici Crnogorske pravoslavne crkve, nakon što se okončaju procedure povraćaja nezakonito upisane crkvene imovine s Beogradske patrijaršije na crnogorsku državu moći će, uvjeren je poglavar CPC Mihailo, da uđu u manastire i crkve u našoj zemlji.

“Sljeduje potpisivanje ugovora između države i Crnogorske crkve kojime će se to pitanje urediti”, istakao je on.

Mihailo smatra i da će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto se ukinu mjere Nacionalnog koordinacinog tijela za zarazne bolesti o zabrani svih okupljanja zbog sprečavanja širenja korona virusa, zbog čega su prekinuli protestne litije organizovane kako bi napravili pritisak da onemoguće primjenu Zakona o slobodi vjeroispovijesti, biti nastavljene, jer su one, kako mitropolit Mihailo navodi, politički motivisane.

“Tako, spregnuti, politički, finansijski i medijski centri političke moći iz Beograda, Banjaluke i velikosrpska opozicija u zemlji, pokušavaju da zemlju uvedu u stanje haosa, i preuzmu vlast”, naglašava on.

POBJEDA: Zbog pandemije korona virusa, koja nije zaobišla ni našu zemlju, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, pored brojnih mjera izdalo je i mjeru zabrane okupljanja koja podrazumijeva da nijesu dozvoljena ni vjerska okupljanja. Kako planirate u skladu sa tom mjerom da u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi obilježite vaskršnje praznike?

MIHAILO: Mjere koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti podrazumijevaju zabranu svih javnih okupljanja uključujući i vjerska. Crnogorska pravoslavna crkva ih dosljedno poštuje i bez ostatka sprovodi. Liturgije se vrše bez prisustva vjerujućih. Te mjere su opravdane i svrsishodne da bi se zaštitilo zdravlje građana. Tako da ćemo predstojeće vaskršnje praznike obilježiti vjerskom službom bez prisustva vjernika. Molićemo se Gospodu Bogu za zdravlje i brz oporavak oboljelih i spas naroda od ove opasne zaraze.

POBJEDA: Od početka pandemije i primjene mjera država se suočila sa čestom neposlušnošću sveštenika Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji. Održavali su liturgije sa vjernicima, tvrdili da pričešće istom kašikom nije opasno po zdravlje, odnosno da se na takav način virus ne može širiti, do toga da je poglavar ove crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, sa sveštenstvom, prije nekoliko dana držao liturgiju u podgoričkom naselju Zlatica. Priveden je on, svi sveštenici koji su ga pratili i nekolicina građana. Kako gledate na ovakav odnos SPC?

MIHAILO: Očito je u pitanju zlonamjeran i neodgovoran odnos cetinjske filijale Beogradske patrijaršije prema građanima, koji nije primjeren Crkvi. Primjetno je da njena centrala poštuje naredbe nadležnih državnih organa Srbije, i to ne samo u pitanju sprečavanja zaraze od korona virusa, dok njena filijala u Crnoj Gori doslovno prezire sve crnogorske državne organe, institucije i samu državu. Jer je suština njenoga nacionalnoga bića velikosrpska, stoga je lojalna samo državi Srbiji i protežira njene interese. U našoj zemlji, osnažena podrškom političkih centara iz Srbije, to čini brutalno i sa zadnjim namjerama. Takvim odnosom prema građanima, vjerujućim i državi pokazuje da je on uperen protiv svih interesa ove zemlje, s nespornim ciljem da slomi ustavni poredak. To je nastavak sukoba između naše države i Beogradske patrijaršije, u novim okolnostima i drugim metodama, nastao povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji će se završiti njenom kapitulacijom, i to kapitulacijom za sva vremena.

POBJEDA: Poštuju li vjernici Crnogorske crkve preporučene mjere, odnosno, prihavataju li da u vrijeme pandemije ne mogu na obrede?

MIHAILO: Ne treba zaboraviti da je od korona virusa u Ukrajini umrlo više monaha i jedan vladika, u Srbiji jedan vladika, a zaraženo je više sveštenika. U Italiji je umrlo oko stotinu sveštenika. Zato će vjerujući Crnogorske pravoslavne crkve uskršnje dane da provedu u kućama s porodicom. Dok ćemo mi u Crkvi službu vršiti bez prisustva vjernika. Ali s molitvom na usnama za sve one koji ovih dana brinu o nama i našem zdravlju, koji su spremni i živote da polože za odbranu nas i svih naših najmilijih od zaraze korona virusom. Molićemo se da Bog osnaži sve one koji se zalažu da spriječe širenje zaraze i liječe oboljele, a oboljele da milosrdno okrijepi.

POBJEDA: SPC je prije početka pandemije, a u pokušaju da sruši Zakon o slobodi vjeroispovijesti, organizovala protestne litije u skoro svim gradovima naše zemlje. Pošto je i kod nas proglašena epidemija korona virusa protestne litije su zabranjene. Kako komentarišete taj vid protesta i očekujete li da će oni nastaviti nakon ukidanja mjera?

MIHAILO: Takozvane litije su protivdržavna demonstracija, političke naravi, zaogrnuta epitrahiljom i bogoslovskom retorikom. Dvije su njihove poruke: Prva, „ne damo svetinje“ i druga, „neka padne Zakon ili Vlada“. Takve poruke nedvosmisleno i jasno eksponiraju zahtjev stvarnoga organizatora protesta, Srbije, da Crna Gora kapitulira i svoju politiku usaglasi s njenim interesima. Istovremeno, posredstvom medija iz Srbije, okruženja i zemlje, država se kriminalizira i demonizuju predśednik, Vlada i parlament. Tako, spregnuti, politički, finansijski i medijski centri političke moći iz Beograda, Banjaluke i velikosrpska opozicija u zemlji, pokušavaju da zemlju uvedu u stanje haosa, i preuzmu vlast. Zato očekujem da će se protesti, oličeni u takozvanim litijama, nastaviti po ukidanju mjera zabrane javnog okupljanja. Ne treba smetnuti s uma da u zemlji, što legalno što ilegalno, boravi više vladika, popova i monaha beogradske patrijaršije nego što zemlja ima vojnika. Pitam se čemu služe, i zbog čega ih ima toliko? U svakom slučaju očekujem i da će država ubrzo uspostaviti red u zemlji, i Beogradsku patrijaršiju uvesti u pravni poredak, sa svim konsekvencama koje iz toga proizilaze.

POBJEDA: Vjerujete li da će sveštenstvo i vjernici Crnogorske pravoslavne crkve moći da uđu u crnogorske crkve i manastire pošto se okončaju procedure za vraćanje u vlasništvo države crkava i manastira koje je SPC uspjela da upiše u svoje vlasništvo?

MIHAILO: Naravno da vjerujem. Nakon što se okončaju procedure povraćaja nezakonito upisane crkvene imovine s Beogradske patrijaršije na crnogorsku državu, sljeduje potpisivanje ugovora između države i Crnogorske crkve kojime će se to pitanje urediti.

POBJEDA: Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je podršku za vraćanje autokefalnosti CPC. Jeste li tim povodom, možda, razgovarali?

MIHAILO: Pravedno rješavanje crnogorskoga crkvenoga pitanja na način što će obnovljena autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva ući u liturgijsku zajednicu sa drugim pravoslavnim crkvama i u zemlji dobiti status domicilne crkve, upisano je kao obaveza u kongresna dokumenta vladajuće stranke. Njen predśednik je jedna od adresa koja treba da realizuje tu obavezu. A što se tiče Crnogorske crkve – ona je po tom pitanju uradila sve apsolutno sve što je do nje, a sada je na redu država.

POBJEDA: Kako komentarišete činjenicu da je SPC uspjela čak i groblja, pa i neka gradska, da prevede u svoje vlasništvo?

MIHAILO: To je urađeno veleizdajom državne administracije, podstaknutom od korumpiranih velikosrpskih političkih funkcionera, izvjesnih tajnih i javnih službi Srbije i cetinjske filijale Beogradske patrijaršije. Srbija se tako, posredstvom Srpske crkve, upisala na oko 12 kvadratnih kilometara crnogorske teritorije i upregla je u funkciji rušenja ustavnoga poretka. Tome se moralo stati na kraj i staće se Zakonom o slobodi vjeroispovijesti koji temelji pravni osnov za povraćaj te imovine zakonitome vlasniku – crnogorskoj državi.