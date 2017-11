Mihailo se sastao sa Fejzićem zbog krsta na Sahat kuli

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo sastao se danas, u Vladičanskom domu na Cetinju, sa reisom islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatom Fejzićem.

Riječ je o prvom zvaničnoim sastanku poglavara Crnogorske crkve i Islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori.

Sastanak je održan na inicijativu Fejzića, a povodom nedavnih dešavanja u vezi sa postavljanjem krsta na Sahat kuli u Podgorici.

Prema riječima mitropolita Mihaila Crna Gora mora čuvati jednako i hrišćanske crkve i islamske džamije, jer to je kapital i bogatstvo i jedne zelje i jednog naroda.

”Mi moramo kao što čuvamo crkve, da sačuvamo i džamije. To je vrijednost jedne zemlje. Nećemo kao što su neki radili. Imali ste u Beogradu stotine džamija, svaka je osim jedne uništena. I nju su ovog nesretnjog rata zapalili. Nećemo to dozvoliti u Crnoj Gori. Jer ovdje demokratija postoji,a sa demokratijom se može svemu stati na kraj. Vjerujm da će i Crna Gora to upotrijebiti. Vrijeme joj je da sačuva ne samo Islamsku vjersku zajednicu, ne samo CPC, nego i sve druge vjerske zajednice koje postoje u Crnoj Gori”, poručio je Mihailo.

Kako je kazao, nema države u kojoj postoji samo jedan čisti narod.

”Šta bi bilo u SAD kad bi svi rekli da nijesu Amerikanci nego su nešto drugo. Ovdje mi znamo da mi svi smetamo onima koji žele da proglase državu Crnu Goru drugom Srpskom državom. Neće moći i to neće biti, bar za 100 gdoina, a poslije 100 godina pitaćemo da li će biti i Srbije i Crne Gore, a ja mislim da hoće”, poručio je Mihailo.

On je podsjetio da se Srpska crkva protivi izgradnji Srpske kuće u Podgorici, uz obrazloženje da „Srpska kuća je čitava Crna Gora“.

”Tu su se malo prevarili. Nije Srpska kuća Crna Gora, ovo je države Crne Gore i njenih građana i mislim da smo svi u zajednici da je sačuvamo kao što je i prije bilo. Da čuvamo prijateljstvo. Mi moramo da sačuvamo , kao što čuvamo crkve, i džamije. To je vrijednost jedne zemlje”, dodao je on.

Kako je kazao reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić jedan od ciljeva sastanka je i mogućnost ostvarivanja saradnje između Islamske zajednice u Crnoj Gori i Crnogorske crkve.

”Došao sam u ime Islamske zajednice muslimana u Crnoj Gori i da se najiskrenije zahvalim vladiki na razumijevanju i na podršci , bratskom njihovom i hrišćansakom odnosu prema nama. Na njegovom čojskom odnosu prema nama i daj Bože da ima Crna Gora više takvih ljudi”, kazao je Fejzić.

”Ono što je sat kuli, ja bih uporedio sa našim kapama. Ne smetaju jedna drugoj, ali ova je na mojoj glavi a ta je na vašoj. Svjedoci smo bili ovih zadnjih dana između ostalog i priče o Sahat kuli i u svemu tome bilo je priča za i protiv postavljanja krsta na Sahat kuli. Kao što vidite da u jednoj prijateljskoj atmosferi sjedimo, i krst je pored mene , koji mi apsolutno ne smeta i prema kojem imam duboko poštovanje kao jednom svetom simbolu hrišćanstva. Isto tako vidite da gospodinu Mitropolitu ne smeta amdija na mojoj glavi što pokazuje moju pripadnost”, kazao je on.

Reis Islamske zejdnice u Crnoj Gori naglasio je da mu stavovi pojednica daju nadu da vjeruje u građanski koncept države Crne Gore.

”Crnogorska pravoslavna crkva i njen mitropolit su svojim izjavama i ponašanjem prvo sačuvali obraz Crne Gore, hrišćanskog crnogorskog naroda. Pokazali su hrišćanski odnos jer smo mi bliski i blizu živimo jedni sa drugima, a hrišćansko načelo je ‘ljubi bližnjeg svoga’. Pokazali su čojstvo i junaštvo svojim odnosom većine prema manjini u Crnoj Gori, a mi vjerujemo u građanski koncept Crne Gore. Mi kao muslimani nemao rezervnu državu. Mi smo i zaboravili buku onih koji su imali suprotna mišljenja od nas. Zaboravili smo, i nećemo je ni pamtiti. Ali ćemo pamtiti i ostaće nam urezano prije svega ćutanje onih za koje smo mislili da neće ćutati i da će progovoriti o ovome”, poručio je Fejzić.