Mihailo: Srpski patrijarh Irinej, siromah, ne zna mnogo

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve CPC Mihailo u razgovoru za Radiosarajevo.ba komentarisao je izjave patrijarha SPC Irineja. Govoreći o jučerašnjem skupu ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Mihailo kaže da ga “jesu Srbi napravili, ali, bogumi, našim novcem”.

“Pa, će i to doći na tapet, da se i o tome misli”, veli Mihailo.

Komentarišući oštre reakcije patrijarha Irineja i Beograda, miropolit Mihailo kaže:

“Ovako mogu da kažem, iz kontejnera može svašta da izlazi. Ali nam to ne treba odvraćati pažnju toliko.”

Prema njegovim riječima, prijetnje iz Beograda nisu novost. Pojašnjava da patrijarh SPC, pojedini episkopi, popovi, ali i političari “na sva usta govore protiv Crne Gore, Crnogorske crkve, Crnogoraca”.

“Srpski patrijarh Irinej, siromah, ne zna mnogo. On misli ako se nekome da vlast da može da govori bilo šta. On, recimo, govori da je srpska republika u Bosni, srpska republika Srbije, a Crna Gora da je država Srbije!? Nikako da se otresu ‘velike Srbije’. Srpska pravoslavna crkva, Srbija, njeni izvjesni političari čak govore da je Crna Gora najkompletnija “srpska država” itd. ‘Velika Srbija’ je završena priča. Nadali su se Crnoj Gori i saradnji sa nama, ali to je došlo do vrhunca i zvanično je nestalo velike Srbije”, ističe mitropolit Mihailo.

Nadalje, dodaje kako prema stanovištu SPC i države Srbije u osnovi Crnogorci nemaju ništa.

“Oni smatraju da je ovo srpska zemlja, srpska crkva, srpski jezik, srpska istorija, srpska politika, srpski su svi spomenici… Kao da smo mi neki došljaci. Samo što ne kažu da smo sa druge planete. A možda će i to reći. Njihov otac nacije Dobrica Ćosićje jednom dobro rekao, a to je da su ‘Srbi sve na laži dobili’. Istina je. To se može dokazati”, podvlači Mihailo.

Prema njegovim riječima, ovakvi napadi na Crnu Goru može da upućuje na to “da hoće da ponove jednu vrstu Srebrenice i ovdje”.

“Srebrenica je završena. Srebrenica je danas sveta zemlja. Srebrenica je veliki genocid u historiji Balkana i Evrope. Srebrenica je primjer i uzor da takva zla više ne činimo. A Srbi, ako to opet žele da rade, mogu na nekoj drugoj teritoriji. Balkan se, srećom, oslobodio od Srbije”, naveo je on.

Takođe ne čude ga izjave čelnih ljudi SPC o muslimanima posebno u kontekstu Turaka.

“Islam je za njih pogrešna religija, nikakva, ‘pasja vjera’, vjera pogrešnih ljudi. A malo ih je, eto, 1,5 milijardi muslimana. Kakva je gadost to i slušati. A oni to govore po crkvama. To ljudi ne rade ljudima. Svako se moli Bogu na svoj način. Ljudi treba da promovišu dijalog, da pričaju, razgovaraju i da se pomažu. Oni kažu da u njihovu crkvu može da uđe samo kršten čovjek. U Crnogorsku pravoslavnu crkvu mogu da uđu svi ljudi, jer su svi ljudi Božja stvorenja. Da se volimo međusobno. Kad bi svi bili isti, ne bi nam bilo dobro. Ali zbog toga što smo različiti, mi volimo jedan drugog”, kazao je on.

“Vjerujte, oni bi rado protjerali i islam, i katoličanstvo, i jevrejstvo, da bi onda ovdje bila čista srpska država. Bilo je to u planu ’30-ih godina prošlog vijeka. Tada je postojao plan istjerivanja Albanaca sa Kosova pod naslovom ‘iseljavanje Arnauta’. Dakle, nije prvi put da se tako ponašaju. Oni bi se trebali bolje ponašati prema islamu nego nama pravoslavnima, jer im je pod Turcima najbolje bilo. Bili su 500 godina pod velikom turskom imperijem na tri kontinenta. Bilo im lijepo tamo, čoče”, napominje Mihailo.

Crnogorska crkva je, dodao je, obnovljena 1993. a oduvijek je bila prisutna kao autokefalna crkva.

“Što se tiče crkava i manastira u Crnoj Gori, i džamija, i katoličkih crkava i svih drugih bogomolja, one pripadaju tome narodu. Prema tome, što se tiče Crnogorske pravoslavne crvke koja ima 500-600 crkava i manastira, to su naši preci, zaboga, branili. A bogumi ih nijesu Turci rušili kao što vele. A, oni su se pokazali u nesretnom ratu i mislio sam da ih je to opametilo da isto ne čine. Kad, neće ni toga da se oslobode”, dodao je mitropolit Mihailo.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve smatra da je predsjednik Milo Đukanović, kojeg naziva jednim od najboljih evropskih političara, i ranije znao suštinu odnosa Crnogorske pravoslavne crkve i države, ali da je čekao.

“Poslije referenduma i posebno prije njega, da se to pitanje potegnulo došlo do obračuna, a i krvoprolića kao što je bilo u Bosni. Da nije znao da crkve i manastiri pripadaju državi Crnoj Gori Đukanović ne bi to pitanje ni potezao. On to dobro zna. Crkvena imovina, crkve, manastiri, zemljište će biti u vlasništvu države. A poslije ćemo vidjeti. Valjda ga neće opet dati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako bi njoj dali ponovo, onda ne bi ni pokretali sve ovo, je li tako”, zaključio je mitropolit Mihailo.