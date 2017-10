Mještani nikšićke Župe blokirali na sat prevoz rude

Mještani Župe danas su na mjestu Krstovače organizovali protest upozorenja zbog puteva u mjesnoj zajednici, u toku kojeg su na jedan čas obustavili prolaz kamiona koji prevoze rudu boksita.

Predsjednik Savjeta MZ Dragoljub Radulović tom prilikom je kazao da je ovo izgleda jedini način da se rješavaju problemi u toj MZ, nakon čega je podsjetio da ni dan danas pola Župe nema uredno vodosnabdijevanje i da zbog stanja glavne saobraćajnice ne mogu bezbjedno doći svojim kućama.

“Pozivam nadležne organe da reaguju. U nalazu Sekretarijata za inspekcijski nadzor se kaže da je stanje glavne saobraćajnice takvo da može da izazove neželjene posledice za mještane Župe Nikšićke. Zašto niko ne reaguje? Pitam predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića, pitam gradonačelnika opštine Veselina Grbovića: Da li treba mještani Župe da ginu? Da li treba naše hiljadu djece svaki dan da strepe za svoje živote zbog stanja glavne saobraćajnice prema Župi Nikšićkoj. Ovo je sramno“, ogorčeno je istakao Radulović i naveo da je za godinu i po dana iz Župe otišlo 60 miliona eura, a da nije uložen ni jedan euro.

Radulović je odnos Opštine prema Župi okarakterisao kao zastiđe prema najljepšem i najbogatijem mjestu u Crnoj Gori.

„Mi smo imali niz sastanaka, ovi papiri sve govore, gdje je obećavano danas će, sjutra će, preksjutra će. Komisija koja je formirana od strane predsjednika opštine Nikšić je konstatovala niz oštećenja na glavnoj saobraćajnici koje ugrožavaju živote mještana Župe. Niko ne reaguje. Potpredsednik opštine kaže ne pada mu napamet da radi po tom izvještaju. Što je onda predsednik opštine formirao tu komisiju, pitam“, dodao je Radulović.

Ministarstvo poljoprivrede je, prema njegovim riječima, prije četri mjeseca uplatilo sredstva za sanaciju mosta na Krstovačama gdje su se danas simbolično okupili, a kako dodaje, još ništa nije urađeno.

“Prije četiri mjeseca je Ministarstvo poljoprivrede na zahtjev MZ uplatilo sredstva na račun opštine i za sanaciju krova na mjesnoj kancelariji gdje nam je ambulanta. Biće svi da donose kišobrane kada odu kod doktora, u prostorijama će da drže kišobrane jer ni dan danas taj krov nije saniran. To je odnos opštine Nikšić prema Župi Nikšićkoj, to je odnos koji pokazuje da opština Nikšić ne zaslužuje više od Župe Nikšićke nikakav ljudski dogovor“, istakao je Radulović nakon čega je predočio zahtjeve Savjeta MZ.

“Prvi zahtjev je da se odmah krene u izradu projekta za glavnu saobraćajnicu Nikšić-Morakovo sa rokom do 1. juna 2018., da se odmah krene sa sanacijom kritičnih mjesta koja su konstatovana po izveštaju koje je radila komisija povodom ovoga puta, da se budžetom opštine Nikšić za 2018. godinu opredijele sredstva za sanaciju glavne saobraćajnice shodno projektu koji se izgradi i bude urađen do prvog juna 2018., da se odmah krene sa sanacijom kritičnih ulica u Župi Nikšićkoj koje je komisija opštine konstatovala u martu 2017. godine, da sa budžetom za 2018. godinu opredijeli pet kilometara asfaltiranja ulica po župskim selima, a isto to da se uradi za 2019. i 2020. godinu, da sva koncesiona sredstva shodno zahtevima i odlukama Savjeta MZ budu upućana prema Župi Nikšićkoj jer su to sredstva Župe Nikšićke“, naveo je on dodajući da će ovi zahtjevi biti sjutra na sastanku sa predstavnicima opštine, pored onoga što je bio predlog Opštine – dogovor oko sanacije dijela seoskih ulica po Župi.

Radulović je i istakao da Vlada, opština i Uniprom imaju rok do 31. oktobra da odluče da li će da ulažu sredstva u Župu Nikšićku i da li će glavni put, koji je, smatra, prijetnja za živote mještana Župe Nikšićke, da se radi.

„Poslali smo Sekretarijatu za komunalne poslove i Sekretarijatu za inspekcijski nadzor zahtjeve da nam kažu da li postoji projekat za ovaj postojeći put, da li ovaj postojeći put ima upotrebnu dozvolu i da li ima saglasnost saobraćajnu za prevoz velikog tereta ovim putem. Ako nam ne odgovare na zahtjev do 31. oktobra, onda ćemo potpuno zaustaviti prevoz rude iz Župe Nikšićke dok se ne krene realizacija naših zahtjeva“, tvrdi on.

Mještani dijele njegovo mišljenje. Tako je Milivoje Bezmarević, član MZ kazao da je lopovluk ovako postupanje sa Župljanima.„Ovo nije bilo nikad, sve su iz Župe odnijeli, a Župi nijesu dali ništa. U ovome ćemo istrajati makar života da će nas koštati. Moraće se raditi put Rubeža-Morakovo, voda i druge dažbine u MZ Župa“, poručio je on.

Božidar Đilas je odnos rukovodstva opštine prema Župi nazvao maćehinskim.

“Nijesu nam to radili Austrougari, nijesu to radili Njemci i Italijani šta rade oni od nas. I da poručim ovim našim odbornicima u Opštini, da ih pitam jesu li oni Župljani ili su došli s Marsa, šta su zabili glavu u pijesak, kao nojevi. Neće da vide, a svaki dan prolaze ovim putem. Poruka i za one što lobiraju po Župi da ljudi ne dolaze na ovo – istrajaćemo u ovome“, odlučno zaključuje ogorčeni mještanin.