Mladi Novljanin spasio ženu koja se onesvijestila u moru

Osamnaestogodišnji Novljanin Srđan Majstorović spasio je danas život ženi koja se tokom kupanja u moru onesvijestila i plutala na površini, te progutala veću količinu morske vode. Dramatična borba, koja je imala srećan kraj, dešavala se u Igalu.

Kako je Majstorović, zaposleni na plaži restorana Grifone u Igalu, ispričao Radiju Herceg Novi, čovjek koji je takođe bio na plaži u tom trenutku skrenuo mu je pažnju da se nešto čudno odvija na moru. Kada je bolje pogledao vidio je da tijelo pluta. Nije imao vremena za razmišljanje – skinuo je odjeću, izuo se i utrčao u more.

“Trčao sam kroz more, a onda zaplivao. Strašan prizor me je sačekao, žena je plutala, u trenutku nisam znao šta da radim, to su bile milisekunde. U sebi sam samo rekao „osvijesti se“, okrenuo sam ženu na leđa, ispravio joj glavu kako ne bi progutala jezik, to je ono što sam učio na časovima medicine u Srednjoj Pomorskoj Školi u Kotoru. Krenuo sam da je vučem ka obali, a u međuvremenu sam radio kardiopulmonalnu reanimaciju, izbacivala je vodu iz usta. Provjerio sam puls i nije ga bilo, uplašio sam se šta da radim. Gazda plaže do moje mi je prišao, pomogao da je izvučem na kopno. Sve sam gledao da li će neko od ljudi sa plaže da pritrči i pomogne. Srećom, na obali je bio doktor, mislim iz Španije, počeo je da joj daje vještačko disanje. Prvih tri-četiri minuta nije davala znake života, onda je počela da izbacuje vodu iz pluća i da diše. Tada nam je svima laknulo”, ispičao je Srđan.

Hrabri, mladi Novljanin ističe da je današnja borba za život bila nešto što mu se prvi put dešava.

“Šok je bio izuzetno jak. Naredni sat sam stajao pod hladanim tušem i razmišljao šta se ovo desilo. Nisam mogao da dođem sebi, još sam u šoku i još mi je taj prizor pred očima”, kaže Majstorović.

Ne zna se je koliko je vremena žena provela u moru plutajući, a pretpostavlja se da je donijela struja sa obližnjih plaža. Ekipa Hitne pomoći odvela je na dalje liječenje.