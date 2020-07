Moderna ulica između Crne Gore i BiH je civilizacijska obaveza

Polaznici ALPI programa u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (IRI), Nikola Zirojević iz Socijaldemokrata Crne Gore, Mileta Radovanić iz URE, Sandra Janković iz Srpske Demokratske stranke (SDS RS), i Amina Gec iz Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, apelovali su na nadležne institucije Crne Gore i BiH da što prije započnu sanaciju puta Podgrorica-Sarajevo.

“Mi, mladi lideri, ovim putem izražavamo žaljenje usljed činjenice da je put Podgorica-Sarajevo, tačnije dio puta Plužine-Foča, u izuzetno lošem stanju, te apelujemo na nadležne obje države da što prije, sagledavajući sve njegove benefite, započnu sa realizacijom projekta sanacije navedenog puta.

Imajući u vidu činjenicu da je dobra saobraćajna infrastruktura jedna od ključnih pretpostavki dobre komunikacije i dobrih međudržavnih odnosa, te intenzitet saobraćaja koji se odvija ovim putnim pravcem, smatramo da je ovakvo stanje dijela puta Sarajevo-Podgorica, od Plužina do Foče, nedopustivo”, kazali su oni.

Pitaju se dokle će i građani Crne Gore, i građani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, prije kretanja na put razmišljati o neugodnom iskustvu koje ih čeka kada se točkovi njihovih automobila sa asfaltnog puta spuste na makadam.

“Smatramo veoma važnim isticanje činjenice da se radi o putu koji povezuje glavne gradove dviju država, te da je to putni pravac koji se, nakon Podgorice, nastavlja dalje do glavnog grada Albanije, Tirane, put kojim turisti iz BIH i RS dolaze do većeg dijela crnogorskog primorja, a kojim građani Crne Gore, nakon Sarajeva, nastavljaju do Banja Luke i mnogobrojnih gradova Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i dalje”, naglašavaju oni.

Osim toga, smatraju da nista manje važan nije ni teretni saobraćaj koji se odvija ovim putnim pravcem, te činjenica da se vozači šlepera i kamiona svakodnevno izlažu određenom stepenu rizika putujući ovim dijelom puta.

Važno je i napomenuti da su stanovnici dva grada koji se nalaze u blizini granice, Plužina i Foče, i te kako povezani i mnogim rodbinskim vezama te za njih prolazak ovim putem gotovo da predstavlja svakodnevnicu, a samim tim i svakodnevan rizik”, navodi se u saopštenju.

Istakli su da je posebno važno uzeti u obzir i činjenicu da je projektnu dokumentaciju koja je završena 2018. godine finansirala Evropska Unija, i da su predstavnici EBRD pokazali interesovanje za finansijsku podršku izgradnje ovog puta.

“Utoliko smatramo da je važnije da nadležni u obje države sjednu za sto i što hitnije reaguju, cijeneći da je ovo vrijeme kada je od najvećeg značaja da gradimo puteve i mostove, na taj način se jos više povezujući jedni sa drugima. Jer mi jesmo i komšijski, i prijateljski, i bratski narodi i jer jedni bez drugih, ma kako mislili, ne možemo”, zaključuje se u saopštenju.