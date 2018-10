Mugoša: Ne razumijem koju korist imaju crnogorski ljekari od projektovane ankete

Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, dr Aleksandar Mugoša, reagovao je na saopštenje Sindikata doktora medicine Crne Gore u kojem su poručili da se Mugoša oglušio o interese ljekarske struke. Sve je krenulo od rezultata istraživanja koje je objavio SDMCG, a ukojem se navodi da oko dvije trećine ljekara smatra da ima koruocije na mjestima gdje rade. Mugoša je nakon ovoga poručio da je način na koji su prezentovani rezultati ankete koju je među ljekarima sproveo Sindikat doktora medicine uzrokovao je ogromnu štetu ugledu ljekarske profesije i svim članovima Ljekarske komore Crne Gore

Kao predsjednik Ljekarske komore Crne Gore nijesam imao samo pravo, već sam prije svega imao obavezu da se obratim kolegama i crnogorskoj javnosti povodom rezultata ankete koju je sproveo SDMCG a koji su prezentovani 17. oktobra 2018. godine. Tu obavezu nametnuo mi je Statut Ljekarske komore Crne Gore.

Na početku, priznaću da mi nije lako odgovoriti na baš sve optužbe koje su putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža plasirale kolege. Iz tog razloga ću odgovoriti samo na one koje se meni čine najznačajnijim i najopasnijim za esnaf koji predstavljam, unaprijed se izvinjavajući svim kolegama koji će eventualno biti uskraćeni za odgovor i na taj način se osjećati nedovoljno uvaženim od strane predsjednika udruženja čiji smo svi članovi sa potpuno jednakim pravima i obavezama.

Ponoviću, 14.02.2018. godine potpisao sam partnersku izjavu da ću učestvovati u projektu „Struka ispred politike“ koji je posredstvom Ugovornog organa – Centar za građansko obrazovanje (CGO) finansiran iz fondova Evropske unije. Ciljevi projekta su definisani na sledeći način – Promovisanje zapošljavanja u zdravstvu na bazi zasluga i ostvarenih rezultata, testiranja i stručnih kvalifikacija; podizanje svijesti o uticaju partijskog zapošljavanja u javnom zdravstvu; podizanje transparentnosti pri zapošljavanju u javnom zdravstvu; podizanje transparentnosti pri postavljanju na rukovodeće položaje u javnom zdravstvu i dodjeli specijalizacija i subspecijalizacija; iniciranje izmjena spornih odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o radu.

Kao partnera u projektu, podnosilac projekta Sindikat doktora medicine Crne Gore (SDMCG) bio je u obavezi da me uredno informiše o napretku projekta i svim ostalim detaljima, što je definisano partnerskom izjavom koju sam potpisao. Da je SDMCG ispunio bilo koju od navedenih tačaka partnerske izjave danas se ne bi nalazili u situaciji u kojoj se nalazimo. Odnosno, da budem jasniji, anketa ne bi bila projektovana i sprovedena na način na koji je to urađeno.

Za rezultate sprovedene ankete najmanje su krivi anketari, kolege koje su dijelile anketne listiće i kolege koje su popunjavale odgovore na postavljena pitanja. Kriv je onaj koji je projektovao anketu na način na koji je projektovana. Kada manipulišete pitanjima, onda možete da manipulišete i odgovorima i svim onim što kasnijom statističkom obradom može proisteći iz manipulativnih pitanja i ponuđenih odgovora. Da sam učestvovao u anketi i odgovarao na postavljena pitanja (nažalost nijesam, iako je i ta neistina o meni saopštena u jednom od tekstova koje sam pročitao ovih dana), vjerovatno bih odgovorio kao i većina mojih kolega. Kažem nažalost, jer da jesam, mogao bih reagovati ranije.

Da je postavljeno pitanje kolegama glasilo „Da li bi prijavili krivično djelo za koje imate dokaze?“, siguran sam da 2/3 njih ne bi odgovorilo da ne bi prijavilo krivično djelo, da 65% njih ne bi reklo da smatraju da se u ustanovama u kojima rade dešavaju krivična djela, da 45% ne bi odgovorilo da smatraju da su među nama izvršioci krivičnih djela. Način na koji su prezentovani rezultati izazvao je očekivanu reakciju medija i javnosti.

Da se na prikazanim slajdovima sa rezultatima ankete nije nalazio logo Ljekarske komore i da Ljekarska komora u svim sredstvima javnog informisanja nije označena kao partner i da ja nijesam predsjednik Ljekarke komore Crne Gore, svakako bih reagovao kao ljekar, jer bi u tom trenutku to bila moja građanska, ljudska i profesionalna obaveza. I dalje ne razumijem kako je bilo ko mogao pomisliti da kao Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore neću reagovati i da ću ćutati na insinuacije javnosti da su ljekari potencijalna organizovana kriminalna grupa, a ja šef organizovanog kriminala!

Izjave doktora Miketića su iracionalne iz prostog razloga što kolega nije prisustvovao sjednici Izvršnog odbora. Da je prisustvovao znao bi da se na sjednici Izvršnog odbora niko nije izjašnjavao i nije se glasalo o tome da li ću ja da dam saopštenje ili ne, jer za to nema potrebe. Statutom Ljekarske komore Crne Gore (član 31 stav 1 alineja 14) jasno je predviđeno da „Predsjednik daje javna saopštenja i izjave medijima, a po potrebi može odrediti drugo lice “. Mnogo je značajnije pitanje šta kolegu Miketića motiviše da daje izjave. Da li može objasniti ko ga je ovlastio da daje izjave pozivajući se na sjednicu Izvršnog odbora, kojoj, ponavljam, nije ni prisustvovao. Može li objasniti ko ga je uopšte ovlastio da daje bilo kakve izjave ispred Izvršnog odbora. Jedini koji mu je mogao prenijeti ovlašćenja da daje izjave sam ja, a ja to nijesam uradio. Ako mu nije neprijatno neka pokuša „nama“ iz Izvršnog odbora objasniti u kom dijelu je Predsjednik Ljekarske komore prekršio odredbe Statuta. Doktore Miketiću da li Vi uopšte znate da u Izvršnom odboru sjede sadašnji i bivši članovi menadžmenta, koje je anketa označila kao visoko koruptivne. Da dolazite na sjednice Izvršnog odbora, vjerovatno bi znali. Ograđujete li se i u njihovo ime od mog stava da ste potpuno nepotrebno uvrijedili ogroman broj ljudi i kolega.

Izjave koleginice Popović-Samardžić obiluju neistinama i samo su kulminacija njenih pokušaja da me diskredituje. Ne želim da komentarišem njenu viziju mojih želja, niti njene i izjave ostalih da sam nekompetentan, tendenciozan, ishitren, razočaravajuće promijenjen, ali moram reći da su sve ovo do sada meni nepoznati atributi sa kojima ću svakako računati u daljoj komunikaciji sa svima njima. Osvrnuću se na samo par konstatacija iz njenih obraćanja. Da koristim „nemušte izgovore“ kako kaže, zbog nedostavljanja izvještaja o napretku projekta značilo bi vjerovatno da ne umijem da čitam. Volio bih da mi objasni gdje u stavkama 3, 4 i 5 partnerske izjave, koju sam potpisao, a prema kojima ste morali o svemu da me izvještavate piše „na kraju projekta“, jer da piše „na kraju projekta“, odnosno kad se sve završi, volio bih da znam u čemu se onda sastoji uloga partnera, ukoliko on za realizaciju projekta saznaje na kraju. Da li je baš to bio cilj dr Popović-Samardžić, da ja za rezultate projekta saznam na kraju? Kako u Ljekarskoj komori ne postoji nijedan dokument kojim mi se obratila, kontaktirao sam Ugovorni organ sa zahtjevom da mi dostave kompletnu dokumentaciju projekta. Dokumentacija mi je dostavljena, ali osim projekta „Struka ispred politike“ i moje partnerske izjave, tamo nema ničega. Na koji način dr Popović-Samardžić misli da sam kao potpisnik mogao učestvovati? Manipuliše našim kolegama, govoreći da su članovi Ljekarske komore učestvovali u sprovođenju ankete. Članovi Ljekarske komore su morali učestvovati u projektu, jer su svi anketari i svi koji su odgovarali na pitanja članovi Ljekarske komore Crne Gore.

Tačno je da sam zamolio predsjednika Skupštine Komore da bude na pressu obzirom da sam znao da će se tamo naći obilježja Komore, ali nijesam mogao ni da pretpostavim šta će i na koji način tamo biti saopšteno. Nijesam ga delegirao kako kažu, zamolio sam ga i on je na pressu govorio o lošem socijalnom statusu ljekara, ne o korupciji. Govorio je upravo o stvarima o kojima treba da govori Sindikat.

Takođe, tačno je da je Komora kao partner dala tehničku podršku SDMCG, ne samo u ovoj situaciji, već i u svim drugim situacijama, odnosno kad god je tražena. Tako će biti i dalje, ali ne za projekte ovog tipa, pogotovo ne za razne političke performanse.

Ono što i dalje ne razumijem je koju korist imaju crnogorski ljekari od ovako projektovane ankete? U čemu se sastoji hrabrost na koju se kreatori ankete pozivaju? U tome da su pokazali da postoji partijsko zapošljavanje, nepotizam, protekcije pri dodjeli specijalizacija. Da li je za to bila potrebna anketa?

Predsjednice SDMCG i ostali, možete li mi objasniti nebrojeno puta ponovljenu konstataciju u vašim napadima u kojim tvrdite da ste me izvukli iz njedara. Dok sam javno govorio i pisao o nepravilnostima zdravstvenog sistema, iz ugla ljekara koji se bavi možda najtežim i najodgovornijim poslom u medicini, gdje su bile sve ove mlade kolege da govore o problemima koje imaju na radnom mjestu. Sad atakuju i traže objašnjenja, a nijesu ni pomislili da sam možda ja njih iznjedrio, kako sami vole da kažu. Da li predsjednice i ostali mislite da svaki sljedeći koga iznjedrite, kako Vi to kažete, unaprijed mora da zna da ukoliko uradi ili kaže nešto što nije u skladu sa vašim vizijama borbe za “esnaf i unapređenje zdravstvenog sistema” mora se suočiti sa pokušajem diskriminacije, najprije tajno širenjem neistina o njemu, a zatim i javno putem medija i društvenih mreža.

Da li su izjave kolega da Mugoša uništava Komoru takođe “percepcija” proistekla iz činjenice da sam 18. januara 2018. godine preuzeo instituciju koja nema prostorije, u kojoj nema ničega. Za devet mjeseci, održano je više sjednica Skupštine Komore, nego u proteklih 22 godine, dakle od osnivanja. Po prvi put u Crnoj Gori formiran je Registar doktora medicine Crne Gore, a kroz proces licenciranja prošlo je 2100 ljekara. Troje zaposlenih u Komori primilo je preko 20000 dokumenata, 70000 podataka je ručno upisano u javne knjige Komore. Uz pomoć Medicinskog fakulteta svoje diplome je priznalo i izjednačilo nivo kvalifikacija – doktora medicine više od 400 crnogorskih ljekara. Pri kraju smo pripreme nekoliko projekata, veoma značajnih za sve crnogorske ljekare i podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga u svim javnim zdravstvenim ustanovama u zemlji. Krajem novembra ili početkom decembra gosti Ljekarske komore Crne Gore biće visoki predstavnici najvećih svjetskih i evropskih udruženja ljekara i ljekarskih komora zapadne Evrope, zbog pripreme 34. godišnjeg kongresa 2019. godine u Crnoj Gori. U saradnji sa zvaničnim provajderom Svjetske medicinske asocijacije (WMO) za e-learning obezbijedićemo pristup svim članovima Komore na oko 3000 programa za učenje iz različitih oblasti medicine koji će svim crnogorskim ljekarima dati mogućnost da steknu pravo na 25 bodova značajnih za obnavljanje licence za rad. U pripremi smo i drugog velikog projekta, u okviru kojeg ćemo raditi na uvođenju standarda u rad javnih zdravstvenih ustanova. Ovo je samo mali dio poslova koje smo završili za ovih devet mjeseci.