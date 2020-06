Mugoša: Pojačaćemo kontrole na granicama

Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša saopštio je za TVCG da je situacija zbog neodgovornosti pojedinaca ozbiljna i istakao da će pojačati kontrolu na granicama i na granici sa Bosnom.

On je saopštio da je ponovno uvođenje maski korak unazad i najavio da će na sjutrašnoj sjednici NKT promijeniti neke stvari.

“Situacija je ozbiljna u smislu da je veliki broj u svega pet dana 13 slučajeva, srećom nije toliki broj i klastera, ali imamo situaciju gdje po cijeloj Crnoj Gori moramo da idemo i tražimo kontakte, mi to i radimo, nastavljamo testiranje,” naveo je Mugoša.

Upitan da li je Crna Gora mogla bolje kontrolisati granice, Mugoša kaže da su znali da otvaranjem granica postoji opasnost.

“Nažalost, mi smo i ranije imali informaciju da se to može desiti, ali smo računali sa tim da taj procenat možemo kontrolisati i da ne bi trebalo da to bude problem. Ja i dalje stojim ptri tome da sve možemo kontrolisati,” istakao je Mugoša.

Mugoša kaže da je do širenja infekcije došlo uprkos priči i ukazivanju da se na velikim skupovima može raširiti epiedemija.

“Neodgovorno je bilo i to što nijesmo dobili taj podatak da su bili na utakmici, nego su ulazili iz Bosne. Da nije bilo tako velikih skupova možda do toga i ne bi došlo,” rekao je Mugoša.

To je mogućnost koja je legalna, ali nije u redu da ako znate kakve su mjere uđete iz Srbije u Bosnu i onda napravite ovako ozbiljnu situaciju, rekao je Mugoša.

On je istakao da ljude ne treba stigmatizovati, niko nije želio da se inficira, ali je pozvao sve građane da budu odgovorni i da ne dozvole širenje epidemije.

“Tu sada zahtjeva se ogroman napor nas i da sada idemo i tražimo inficirane. Ja se nadam da neće biti previše onih koje treba smjestiti u bolnicu. Molim da svi vode računa o mjerama. Imamo inficirane, ovo je za sada samo jedan korak unazad, a to je uvođenje maski, da bi spriječili ozbiljnije posljedice”, istakao je Mugoša.

Prate situaciju u regionu

Upitan šta će biti sa drugim graničnim prelazima Mugoša kaže da prate situaciju u regionu.

“Mi posmatramo situaciju u regionu, došlo je do popuštanja mjera, pa ako malo bolje pogledate, došlo je do porasta inficiranih. Sve to ukazuje da moramo biti oprezni. Mi smo donijeli odluku o listama i posmatramo broj zaraženih i pratimo situaciju,” istakao je on.

Kako navodi, sjutra imaju novu sjednicu NKT-a i sjutra će se promijeniti neke stvari.

“Došlo je do malog opuštanja, činilo se većini da je sve prošlo. Da se sve poštovalo, i ta importacija virusa lakše bi bila kontrolisana. Kad nemate tačne podatke onda ne možete da djelujete pravovremeno. Krenuli smo nakon nekoliko dana da ispitujemo kontakte,” kazao je Mugoša.

Upitan da li imamo li dovoljno testova, Mugoša kaže da imamo PCR testove imamo dovoljno.

“Nabavljaćemo ih sukcesivno, imamo oko 8000 testova. Kako smo i do sada uspijevali da se izborimo, ne sumnjam da ćemo i dalje nastaviti tu uspješnu borbu,” zaključio je Mugoša.