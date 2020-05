Mugoša: Strah me da će trud pasti u vodu

Nadam da dešavanja u ova dva dana, bez obzira što su bila masovna, neće rezultirati pojavom novih slučajeva korona virusa, poručio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Boban Mugoša, gostujući u Dnevniku TVCG. Ako se pojave, kaže on, onda ćemo se vratiti dva koraka unazad i biće još striktnije i još teže.

“Ako u ovolikom kontaktu ne budemo imali zaraženih, onda smo zaista potvrdili da smo ‘korona fri’ destinacija. Rezultati jesu dobri, i zaista je to rezultat jednog velikog rada i institucija i razumijevanja građana i na to sam jako ponosan. Međutim, kad vidite ove slike, strah me da će to sve pasti u vodu”, kazao je Mugoša.

On je naglasio da sve ono što je u rađeno u cilju sprječavanja širenja korona virusa u Crnoj Gori, smatra primjerom kako treba raditi i kako sistem treba funkicioniše.

“Sada smo nekih osam dana bez novih slučajeva, ostaje još nekoliko da bi se proglasila “korona fri” zemlja”, navodi on.

Poručuje da je trebalo da nastavimo “onako kako smo krenuli”.

“Imam utisak da su se svi opustili i sve informacije pokazuju da jeste došlo do opuštanja, što je sasvim normalno poslije dva mjeseca striktnih mjera. Dobrim putem smo išli i već smo počeli da razvijamo startegije za dalje”, rekao je direktor IJZ.

Mugoša je još jendom istakao da je ova infekcija veoma karakteristična, te da i dalje moramo biti oprezni.

“Mi sumnjamo da je virus još tu, i dalje imamo veliki broj testiranja. Svako popuštanje mjera se vraća kao bumeramg i to pokušavamo da suzbijemo”, kazao je gostujući u Dnevniku.

Poručio je i da ćemo morati da primjenjujemo i neke nove oblike i obrasce ponašanja i da navikavamo na njih.

“Nemamo dovoljno podataka, ali ovaj virus neće ostati neotkriven, treba nam samo vremena, i u tom smislu se zaista trudimo i nadam se da nam se neće desiti da za deset dana bude problema”, navodi Mugoša.

Mugoša je kazao i da Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) preduzima mjere u cilju otvaranja granica.

“Mi se bavimo epidemiološkim situacijama u drugim zemljama… Moramo voditi računa o ovom za sada najopasnijem i najizazovnim trenutku, i da ćemo postati željena desitanacija i za strance”, kazao je on.