Mugoša: Uspostavili smo kontrolu nad virusom, to je izuzetan uspjeh

Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša saopštio je, za Televiziju Crne Gore, da je zdravstveni sistem pripravan i za drugi talas, ističući da su uspostavili kontrolu nad virusom i da je to izuzetan uspjeh.

Mugoša kaže da će NKT sjutra izdati novu naredbu koja će podrazumijevati precizne upute kako će sve funkcionisati od 4. maja. Ako procjena situacije 3. maja ne bude dobra, kaže Mugoša, vratićemo se dva koraka nazad.

“Ako 3. maja procjena situacije bude dobra neće biti problema. Sjutra ćemo donijeti mjere precizno kako će sve funkcionisati ako do 3. maja, kada radimo procjenu situacije, sve bude kako treba, moći ćemo od 4. maja da primjenimo nove mjere,” rekao je on.

Rekao je i da nije bilo pritisaka da se mjere popuste, dodajući da se sve radi uz dogovor u Nacionalnom koordinacionom tijelu.

Mugoša je komentarisao veliki broj građana u Podgorici koji šetaju i koji ne poštuju mjere.

“Toliko ljudi na ulici pokazuje da se mjere ne poštuju, i moraće nešto da se promijeni,” istakao je on.

“Ne mora čovjek da udari glavom u zid ako zna da će to da ga boli. Zašto bi mi učili na sopstvenim greškama ako možemo da učimo na tuđim. Ako veliki broj građana na ulici koji ne poštuje mjere, postane obrazac ponašanja, može nam se sve vratiti kao bumerang, ja ne bih želio da se to desi,” istakao je on.

Mugoša kaže da je sada primjetno opuštanje kod građana, jer čim ljudi čuju da nema novih slučajeva, opuste se.

“Mi ne možemo da lažemo da ima novih slučajeva ako ih nema. Ljudski je da se građani opuste, ali i da vode računa i da paze sebe i druge,” rekao je on.

Mugoša kaže da kada su predlagali mjere, da su se vodili uvjek činjenicama.

“Epidemijologija inače mora da zasniva sve svoje poteze na činjenicama kojima raspolažete. Svaki put kada smo mjere donosili to je bilo na osnovu činjenica, ali se situacija uvjek mijenjala,” rekao je Mugoša.

Istakao je da nije lako donositi odluke, posebno one restriktivne.

“To su odluke koje se vrlo teško donose, tu je moralo biti mnogo dogovora i razgovora sa psiholozima, ljekarima, i sve što smo predlagali bio je dobro isplanirano,” istakao je Mugoša.

Najbitniji je bio prvi trenutak, rekao je on.

“Čini mi se to je bila situacija kada su me naši epidemiolozi obavijestili 10. januara da se nešto ozbiljno događa u Kini”, kaže Mugoša.

“Postojao je strah i mi se već decenijama pripremamo na to, sve je ukazivalo na to da se može nešto ovakvo dogoditi svijetu. Tako da smo mi još davno napravili ozbiljne pandemijske pripreme, ali smo se nadali da se neće desiti,” rekao je on.

Kako su iz Kine počele stizati vijesti, epidemiolozi u Crnoj Gori shvatili su da ni našu državu to neće zaobići, kaže Mugoša.

On je istakao da su insistirali da se mjere moraju poštovati.

“Ogromna većina naroda je poštovala mjere, neki nijesu. Kako se ovaj virus ne vidi tako se ne vide ni oni nosioci koji možda imaju vrisu a mogu da ga šire”, rekao je on.