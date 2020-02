Najviše štetnih čestica u vazduhu juče u Podgorici, danas u Pljevljima

Kvalitet vazduha na primorju juče je bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni jednog polutanta, dok je u centralnom i sjevernom regionu koncentracija štetnih PM10 čestica varirala – juče ih je bilo najviše u Podgorici, a danas u Pljevljima.

Kako su saopštili iz Agencije za zaštitu životne sredine, najveće, maksimalne koncentracije juče su izmjerene u 23 časa u Pljevljima 51,4 µg/m3, u ponoć u Podgorici 161,9 µg/m3, u 19 časova u Bijelom Polju 94,2 µg/m3 i u 22 sata u Nikšiću 72,6 µg/m3.

“Najmanje koncentracije PM10 čestica juče su izmjerene u 14 časova u Pljevljima 8,1 µg/m3, u 6 sati u Podgorici 9,6 µg/m3, u 14 časova u Bijelom Polju 7,7 µg/m3 i u četiri časa u Nikšiću 8,2 µg/m3”, naveli su.

Prema današnjim podacima sa mjernih stanica od 14 časova, koncentracija PM10 čestica iznosi u Pljevljima 8,7 µg/m3, u Podgorici 5,6 µg/m3, u Bijelom Polju <5 µg/m3 i u Nikšiću 6,9 µg/m3.

Preporuke Instituta za javno zdravlje

Visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3):

preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu;

Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brže ili dublje (trčanje, vježbanje i sl) na otvorenom.

Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3):

preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brže ili dublje (trčanje, vježbanje i sl) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha.

U uslovima bez vjetra i padavina moguće povećanje zagađenja

U Agenciji ističu da je u uslovima bez vjetra i padavina moguće povećanje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, dok će pojava vjetra i padavina usloviti smanjenje istog.

U južnim i centralnim predjelima sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana duži sunčani periodi, a kasno tokom noći ponegdje moguće provijavanje slabog snijega. Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kretać se od -9 do 5, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni.