Napraviti auto-kamp uz Moraču

Predsjednik Mjesne zajednice Zlatica Zoran Vujošević na sastanku sa gradonačelnikom Podgorice Ivanom Vukovićem predložio je da se uz Moraču u ovom naselju napravi auto-kamp, kao turistički sadržaj koji Podgorica nema.

On smatra da bi upravo na jednom od ulaza u grad trebalo turistima ponuditi ovakav sadržaj.

“Odavno imamo ideju da predložimo Glavnom gradu izgradnju auto-kampa. Smatramo da bi takav sadržaj i te kako doprinio promociji grada. Svi veći gradovi ga imaju, pa što se ne bi napravio i u Podgorici. Na ulazu u grad bi bilo idealno mjesto. To sam predložio, ali vidjećemo da će biti mogućnosti da se realizuje. Idealno mjesto za jedan takav kompleks bi bilo uz Moraču”, kaže Vujošević.

On ističe da bi, osim što bi to bila atrakcija za turiste, otvorili i nova radna mjesta.

“Predložio sam da to bude savremeni, moderniji auto-kamp na kojem bi se mogli organizovati i muzički događaji i druge manifestacije. Ovo ne bi bila neka velika investicija, ali bi gradu mnogo značila. Dolazili bi ljudi sa svih strana, boravili kod nas, upoznali se sa Podgoricom. Mnogo bi značilo i za naše naselje”, kazao je Vujošević.

Navodi da će potencirati da se ostaci rimskog mosta na Morači na Staroj Zlatici uvrste u kulturne spomenike, kao i da se prostor oko njega uredi.

“I to bi mogla da bude jedna od turističkih destinacija koja bi ne sumnjam u to, turistima bila zanimljiva. To je inače prostor gdje je Morača najčistija, tako da se sve to može lijepo iskoristiti. Želimo da skrenemo pažnju da u našem naselju postoje ostaci stare građevine, a na stručnjacima je dalje da to razrade”, kaže Zoran Vujošević.