Nastavak ugradnje brojila i radova na mreži

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Brojila će u Danilovgradu dobiti Grlić, Ćurilac i Bjeluši, a u Beranama Budimlja.

U Podgorici će, zbog radova, od devet do 15 sati bez struje biti Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke, od osam i 30 do 15 sati JPU „Pčelica“ u Momišićima i naselje oko njega, od devet do 12 sati dio Partizanskog puta prema Marezi (oko Art betona), a od devet do 15 sati Osnovna škola „Savo Pejanović“ i naselje u okolini.

U Herceg Novom, od 12 i 30 do 16 sati, bez struje će biti Bijela i Kamenari.

Na području Bijelog Polja, bez napajanja električnom energijom od devet do 14 sati i 30 minuta biće Ravna Rijeka, a od 11 do 15 sati Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Sela, Bistrica, Kanje, Unevina i Gubavac.

Bez struje će u Mojkovcu biti Jakovici, od devet do 14 sati.

U Kolašinu će, od deset do 14 sati, bez struje biti Ravni, a od deset do 15 sati Dragovića Polje.

Na području Plužina, od 12 do 14 sati, struju neće imati Bazen i Seoca.

U Pljevljima, od devet do 15 sati bez struje će biti Lugovi i Slatina, a od osam do 15 sati Klušići.

Bez struje će u Beranama, od osam i 30 do14 i 30, biti Trešnjevo.

Na području Rožaja, od devet do 14 i 30 struju neće imati Kalače(Gusnice), a od 12 do 14 sati Halilovići.

U Petnjici će, od osam i 30 do 14 i 30, bez napajanja električnom energijom biti Kalica, Radmance, Donja Vrbica i Poroče.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.