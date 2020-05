Nastavnica koja je dobila otkaz: Riječi su mi istrgnute iz konteksta

Nastavnica OŠ “Sutjeska” iz Podgorice Ivana Bulatović reagovala je na tekst “Umjesto koluta naprijed, đaci u OŠ “Sutjeska” učili da crnogorska nacija i crkva ne postoje”, objavljen 25. maja, ističući da su njene riječi izvučene iz konteksta.

<<<Umjesto koluta naprijed, đaci u OŠ Sutjeska učili da crnogorska nacija i crkva ne postoje<<<

Njeno reagovanje prenosimo integralno:

Ja sam Ivana Bulatović, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta i majka dvoje maloljetne djece. Od 2010. godine sam zaposlena u OŠ “Sutjeska” i od tada do 18. marta ove godine, kada mi je nezakonito usred pandemije virusa COVID-19 uručen otkaz, za stručni i pedagoški rad u školi dobila sam brojne nagrade, od kojih je posljednja prošlogodišnja državna nagrada Ministarstva prosvjete iz Fonda za talente najboljim nastavnicima, koju je potpisao ministar Damir Šehović i koja mi je uručena kao jedinom profesoru fizičkog vaspitanja u čitavoj Crnoj Gori.

Osim toga, četiri puta sam proglašena za najuspješnijeg profesora u Podgorici na danima trčanja i maratonima. Prije pedagoškog angažmana u školi, bila sam vrhunski sportista i to sa najvećom ljubavlju godinama prenosim na učenike, o čemu svjedoči i to što već godinama osvajaju gotovo sve nagrade na različitim takmičenjima. Ženska rukometna ekipa naše škole je prošle godine osvojila prvo mjesto na državnom takmičenju zbog čega nas je lično primio i ministar sporta Nikola Janović. Savjestan i odgovoran pedagoški rad i postignuti rezultati su me preporučili za članicu brojnih stručnih timova naše škole, počev od tima za profesionalni razvoj nastavnika, preko tima za rad sa nadarenom djecom do timova za borbu protiv vršnjačkog nasilja i za inkluzivno obrazovanje.

Zapanjena sam time što se objavljuje navedeni tekst uz kršenje osnovnog načela novinarskog kodeksa po kome i druga strana ima pravo da se čuje. Umjesto da se piše o uručenju nezakonitog otkaza u vrijeme pandemije virusa koji je blokirao svijet i da se stane na stranu žrtve, doživjela sam medijsku satanizaciju i linč, a sve sa ciljem da se opravda bezakonje i da se žrtva prikaže kao krivac. Duže od dva mjeseca o čitavom problemu nisam progovorila ni jednu jedinu riječ smatrajući da je sud države Crne Gore jedino mjesto na kome se utvrđuje istina u radnopravnim sporovima. Skandalozno je da se izvrće istina, umjesto da je otvoreno pitanje kršenja zakonskih propisa i stravične zloupotrebe maloljetne djece u ko zna čije i ko zna za kakve svrhe.

Svoje viđenje problema izložila sam, preko advokata, u tužbi koju sam radi zaštite ugroženih prava podnijela nadležnom sudu. Nisam dužna da se izjašnjavam ili da bilo kome obrazlažem uvjerenja na koja, kao i svaki drugi građanin ove zemlje, imam ustavno i ljudsko pravo. O tome će mediji moći da saznaju kada bude zakazano ročiste i ja ih ovom prilikom pozivam da profesionalno isprate taj sudski proces.

U najkraćem, istine i javnosti radi, ukazujem da se fiskulturna sala naše škole nalazila u fazi renoviranja i da smo popodnevnu nastavu, zbog loših vremenskih uslova u februaru ove godine, obavljali teorijski u učionicama, a što je u skladu sa odobrenim nastavnim planom i programom, o čemu postoje dokazi. Radi uspješnosti teorijske nastave i boljeg razumijevanja, učenici su podijeljeni u više grupa u vidu radionica na kojima su obrađivane teme pravilne ishrane u sportu, samopouzdanja i samouvjerenosti, pet likova najuspješnijih sportista današnjice i vrste nasilja i diskriminacije u sportu. Učenici su pokazali veliko interesovanje za navedene teme i pripremili su viđenje navedenih tema kao prezentacije na velikim hamer papirima, koji i dalje stoje na zidovima učionica naše škole.

Na jednom času teorijske nastave na kome smo razmatrali pitanje diskriminacije u sportu jedan učenik VII razreda je, kada sam ih pozvala da postave pitanja, postavio pitanje razloga zbog kojih se na utakmicama sve česće čuju uvrede na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Kao pedagog sam odgovorila u skladu sa obavezom da svakom učeniku odgovorim na pitanje i to u skladu sa onim što jesu vrijednosti savremenog društva, ali i mene kao čovjeka, sportiste, majke i građanke. Iako je zabranjena upotreba mobilnih telefona u školi, snimljen je moj odgovor, ali su moje riječi, i to odgovorno iznosim, tendenciozno izvučene iz konteksta na, slobodno se može reći, montiranom snimku bez početka i kraja, a sve radi nezakonitog uručenja otkaza.

Nisam toliko zapanjena zloupotrebom medija koliko sam kao roditelj i pedagog zapanjena zloupotrebom djece u političke i ideološke svrhe i ko zna za čije račune i potrebe. Tužno je i žalosno što direktor naše škole Vesko Gagović “Dnevnim novinama” nije dostavio anonimnu anketu koju je, na zahtjev Ministarstva prosvjete, sproveo među 240 učenika u osam odjeljenja u kojima predajem. Ni u jednoj od izvršenih anketa nije potvrđeno ono što se navodi u prijavi i o tome je obaviješteno Ministarstvo prosvjete. Žalosno je što ni Ministarstvo prosvjete toj anketi nije posvetilo dužnu pažnju nego se priklonilo montiranim snimcima bez početka i kraja.

Na kraju, ističem da će se sve ovo dokazati na sudu, a posebno da li pojedinci i njihovi lični interesi mogu biti iznad države i zakona. Ključno je pitanje ko ima interes da se Ivana Bulatović ostavi bez posla u školi. Užasno je da me, kada nisu mogli da pronađu bilo kakvu grešku u radu, gone nezakonito na osnovu kleveta i uvreda.

Do sudske odluke, a i poslije toga, moji učenici su najbolji odgovor. Njihov odgovor je najbolji lijek od pravnog, a sada i medijskog linča koji se sprovodi nada mnom”.

ODGOVOR DNEVNIH NOVINA: ŠTA JE BIO KONTEKST?

U reagovanju nastavnice fizičkog nema ni jedne jedine riječi demantija onoga što smo objavili. Da li je snimak njenog predavanja na času fizičkog montiran, kao što tvrdi, ili ne, utvrdiće sud. Za nas je relevantno jedino to da se ovaj slučaj zaista dogodio u OŠ „Sutjeska” i da su nam to zvanično potvrdili uprava škole i Ministarstvo prosvjete, koji su predavanje na času fizičkog okarakterisali kao najgrublju zloupotrebu djece u političke svrhe.

Nijesmo se bavili identitetom nastavnika. Vaše ime nije pomenuto niti u odgovorima resornog Ministarstva niti uprave škole. Dakle, od Vas smo saznali o kome se radi. Ne sporimo zasluge koje ističete, mi Vam ništa nismo ni dodali ni oduzeli, uostalom, nijesmo vas ni pomenuli, sami ste se prepoznali u našem tekstu o nastavnici koja je na času fizičkog djeci objašnjavala da ne postoji crnogorska nacija i crkva i zašto narod šeta, odnosno zašto nije dobar Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Uostalom, ni sami ne sporite da su to bile Vaše riječi, ali da su istrgnute iz konteksta. Iz kog konteksta?!