Ne zna se koliko ima ležećih policajaca u Podgorici, građani se žale da ih je previše

Ako ih ima u većem broju, ležeći policajci izazivaju i nervozu kod vozača, uglavnom onih koji voze manuelne automobile. Većina građana žali se da ih u Podgorici ima previše. Međutim, koliko tačno nije poznato jer Glavni grad ne vodi posebnu evidenciju o tome, osim one koliko je izdato naloga za postavljanje vještačkih usporivača brzine.

To se navodi u odgovorima u koje je CdM imao uvid, a koje je Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saobraćaj poslao Savjetu za građansku kontrolu rada policije, po žalbo građanina M.M. Ovaj Podgoričanin je Savjetu uputio inicijativu da preispita iz kojeg razloga nadležni organi postupaju nesavjesno postavljajući veliki broj ležećih policajaca u Podgorici.

Razdražuju vozače, štete kičmi…

On smatra da ležeći policajci ne služe svrsi, već samo nanose štetu građanima i zaposlenima kojima vožnja u glavnom gradu spada u opis posla.

Podgoričanin je istakao da ležeći policajci negativno utiču na zdravlje građana jer razdražuju vozače, štete kičmi, povećavaju troškove održavanja vozila i potrošnju goriva u ekološkoj državi.

Njegov sugrađanin Miloš je istog mišljenja.

“Razumijem potrebu da se na određenim mjestima postave ležeći policajci, jer kultura saobraćaja ne postoji. Ali, postavljati ih po nekoliko na bulevarima, svakih pedeset do 100 metara. E to ne znam koji je stručnjak smislio. U svijetu postoje ležeći policajci koji se postavljaju pred raskrsnicama, a koji ne oštećuju vozilo ako se prelazi preko njih brzinom od 40-50 kolometara na sat. Visoki su do dva centimetra. Kod nas ležeći policajci su ozbiljne prepreke, visoke više od 10 centimetara, da ne pričamo o onim betonskim koje se postavljali kroz naselja. Dakle, mora se raditi na edukaciji, kaznenoj politici, naći način da se kazne oni koji divljaju, ali ovo nije način. Onaj ko vozi zna da su ležeci policajci loš za automobile, stradaju najvise trapovi auta, posebno jer su naši usporivači previsoki”, kazao je za CdM Miloš.

“Naravno da mi smetaju kada ih ima na svakom ćošku-gdje treba i gdje ne treba. Ukoliko automobilom brže pređemo preko njih strada nam trap”, žali se Dragan iz Podgorice.

Smetaju i Podgoričaninu Vladanu ali, ipak, smatra da ih treba postaviti još više.

“Meni ležeći policajci smetaju, ali mislim da treba da ih ima još više, jer nam je saobraćajna kultura na nuli. Ne predstavljaju neki problem za automobil, ako se polako prelazi preko njih”, kazao je CdM-u Vladan iz Podgorice.

U Podgorici ležeći policajci propisno postavljeni

Da li je postavljanje ležećeg policajca opravdano, utvrđuje Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, izlaskom na teren.

“Ukoliko se utvrdi opravdanost postavljanja, radi se projekat u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke. Obzirom na duži vremenski period u kojem su isti postavljani (postavljanje započeto prije 20o0. godine), ne postoje podaci o broju i dužini istih”, ističu u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj”, ističu u Sekretarijatu.

Visina ležećih policajaca iznose tri centimetra za brzine do 50 km/h, pet centimetara za brzine do 40 km/h i sedam centimetara za brzine do 30 km/h i usklađene su sa evropskom praksom.

“Na području Podgorice ležeći policajci su propisno postavljeni. Provjere postavljenje vertikane signazilacije vrše se periodično uz eventualno obnavljanje ili zamjenu istih”, ističu u Sekretarijatu.

Ovaj Sekretarijat nije nadležan za pitanje da li se u praksi registruju i koji su propusti i nedostaci u korišćenju ove mjere posebno u pogledu pojave zdravstvenih problema korisnika motornih vozila i njihovog oštećenja.

Naveli su i da su odgovarajuće vještačke izbočine postavljene zavisno od konkretne lokacije, u skladu sa odgovarajućim visinama, da se na pojedinim lokacijama vještačke izbočine postavljaju na čitavoj širini kolovoza te da su vještačke izbočine, između ostalog, postavljene i u blizini Urgentnog centra i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

U Sekretarijatu nije posebno razmatrana upotreba šuštećih, optičkih bijelih i vibracionih traka koje posredno djeluju na smanjenje brzine kretanja motornih vozila, te da će se upotreba istih razmatrati zavisno od konkretnih uslova i lokacije objekta.

Šta kaže Uprava policije?

Uprava policje nastoji da u svim opštinama gdje je to potrebno, obezbijedi saobraćajne patrole u blizini škola i dječjih vrtića, u vremenu kada djeca idu u školu i iz nje i na taj način, prije svega preventivno, a po potrebi i represivno djeluje na vozače, a sve u cilju smanjenja brzine kertanja vvozila u blizini navednih ustanova.

U odgovoru dostavljenom Savjetu za građansku kontrolu rada policije se navodi da je pitanje postavljanja usporivača brzine, odnosno analize njihove opravdanosti i izrade odgovarajuće projektne dokumentacije u nadležnosti organa lokalne samouprave, te da Uprava policije ne raspolaže podacima vezano za analize da li se usporivači postavljaju u skladu sa pravilima struke, da li se u u opštinama vode evidencije o njihovom postavljanju i ukupnom broju.

U prethodnom periodu pojedini centri i odjeljenja bezbjednosti su upućivali zahtjeve za postavljanje usporivača brzine na određenim lokacijama nadležnim opštinskom organima, od kojih je veći broj bio na zahtjev građana, mjesnih zajednica, obrazovnih ustanova, NVO sektora.

CB Podgorica u posljednjih pet godina je uputio 29 zahtjeva da postavljanje ležećih policajaca.

“Razlog za upućivanje ovih zahtjeva je bio prisusutvo djece pješaka, nedostatak trotoara za pješake, blizina škole, povećan broj saobraćajnih nezgoda i prekršaja na pojedinim lokacijama. Ovaj centar je, takođe podnio inicjativu za postavljanje video nadzora na važnijim saobraćajnicama, a postavljeni usporivači brzine su označeni pdgovarajućom saobraćajnom signalizacijom”, kazao je pomoćnik direktora UP Nikola Janjušević.

U Kolašinu je u prethodih pet godina podnijet samo jedan zahtjev za postavljanje ležećeg policajca. On se nalazi u ulici Junaka Mojkovačke bitke i ulice 13. jula, iz razloga što se u ovoj ulici nalaze obrazovne ustanove, pa je povećana frekventnost saobraćaja.

U Bijelom Polju je u istom peridou podnijeto 0sam zahtjeva, Plavu pet, Plejvljima četiri, Kotoru jedan, Tivtu dva, Baru sedam, Ulcinju jedan.

Slađana Đukanović