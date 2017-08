Slikari, pjesnici, turisti – svi su oni doživjeli Crnu Goru na svoj način. I svi se oni moraju složiti-ljepota naše zemlje se ne može ignorisati. Da Bog nije štedio na prirodnim darovima svjedoči ovaj video naše zemlje iz vazduha sažet u pet minuta.

Nigdje nećete naći, na tako malom prostoru, toliko prirodnog bogatstva, ljepote, pitomih plaža, bistrih jezera, brzih rijeka i predivnih planina – osim u Crnoj Gori.

Postoji dosta šala na račun veličine Crne Gore. Od one da se cijela zemlja može obići za nedjelju dana, do te kada bi se brda ispeglala bila bi to najveća zemlja na svijetu.

Tako se ujutru možete probuditi na prekrasnoj obali Jadranskog mora, ručati na jezeru, a uveče uzivati šetajući planinama Crne Gore.

Složićete se-ni manje zemlje, ni više ljepote-to je Crna Gora.

S.Đukanović