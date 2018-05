Novi Zakon o zabrani pušenja, kazne i do 20.000 eura

Ministarstvo zdravlja Crne Gore pripremilo je novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i insistiraće na njegovoj primjeni, s obzirom da konzumiranje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice za javno zdravlje i dovodi do zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema, a dosadašnja primjena Zakona iz 2004. godine, nije dala očekivane rezultate, zato što zabrana pušenja na javnim mjestima nije dosljedno ispoštovana, poručili su danas iz tog Vladinog resora povodom obilježavanja Svjetskog dana bez duvanskog dima.

“Ovim zakonom propisuje se novčana kazna za prekršaj za nepridržavanje propisanih zabrana i ograničenja za pravno lice od 500 eura do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 50 eura do 2.000 eura, a za preduzetnika od 150 eura do 6.000 eura. Takođe, novčana kazna za prekršaj od 30 eura do 1.000 eura propisana je za fizička lica koja puše u javnom i radnom prostoru i izlažu druga lica sekundarnom duvanskom dimu; za lica koja puše u javnom, odnosno radnom prostoru koji vlasnik, odnosno korisnik nije isključivo odredio za pušenje ili koji puši u sobama i apartmanima za smještaj gostiju, koje poslodavac nije odredio i istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno”, istakli su u Ministarstvu zdravlja.

Pojašnjeno je da je ovim zakonom propisana zabrana pušenja u svim radnim i javnim prostorima (zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i u njihovim dvorišnim prostorima, ugostiteljskim objektima i drugim objektima gdje se vrši javno okupljanje građana).

“Međutim, konzumiranje duvanskih proizvoda će biti dozvoljeno u prostorijama koje poslodavac posebno odredi, opremi i označi da je pušenje dozvoljeno“, napominju u Minsitarstvu.

Između ostalog novim zakonom se propisuje i zabrana stavljanja u promet duvanskih proizvoda, čije pakovanje ne sadrži zdravstveno upozorenje koje se sastoji od zdravstvenog (tekstualnog) i slikovnog upozorenja, koje mora da pokriva po 65 odsto prednje i zadnje spoljašnje površine pojedinačnog pakovanja duvanskih proizvoda.

Nacrt zakona poslat je Evropskoj Komisiji krajem prošle godine, na mišljenje i ocjenu usklađenosti sa odgovarajućom Direktivom Evrvopske unije. Programom rada Vlade planiran je za IV kvartl 2018. godine, nakon čega će biti dostavljen Skupštini, na dalju proceduru.

U Ministarstvu ističu da je cilj donošenja ovog zakona zaštita zdravlja grđana i prevencija pojave hroničnih nezaraznih bolesti, čiji je jedan od glavnih uzročnika duvanski dim, odnosno upotreba duvanskih proizvoda.