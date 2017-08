Novljanka ima posao iz snova: S kupaćim za Sejšele, s jaknom za Rusiju

Ujedinjeni Arapski Emirati posljednju deceniju i po jedno su od najtraženijih svjetskih turističkih odredišta. Mnogima su, ipak, dostupni jedino preko Google Earth-a, ili nekog od turističkih sajtova. Tako vizuelno mogu naslutiti luksuz koji “prodaje“ svaki od sedam emirata, bilo da je riječ o turističkoj ponudi, arhitektonskom egzibicionizmu u građevinarstvu ili dizajniranju enterijera i eksterijera.

Radio Jadran donosi priču Tamare Radenović, Novljanki koja već tri godine živi i radi u Dubaiju kao stjuardesa, za jednu od najrenomiranijih avio kompanija, čuveni Fly Emirates. Ona je u pravom smilsu riječi svjetska putnica.

Završila je Pravni fakultet u Beogradu, ali je brzo uvidjela da taj “statičan“, kancelarijski posao, te stalno učenje i usavršavanje do kraja karijere, ipak, nije ono čemu stremi. Budući da su joj, kako kaže, putovanja i avanture u genima, odlučila je da aplicira za stjuardesu u Fly Dubai-ju.

“Đed mi je bio pomorac, a mama i tata su dosta putovali, selili i obilazili, tako da vjerujem da mi je to porodično“, priča uz širok osmijeh, koji odaje utisak djevojke koja je sebi ispunila ambiciju i radi posao koji voli.

I to u drugoj državi, drugačije kulture, poimanja života uopšte.

“Put za Dubai i Emirate nije bio lak i nije se desio odjednom. Najprije sam otišla da živim u Grčku, pa u Ameriku, tek onda je došao Dubai. Odmah poručujem svima koj žele ovaj posao, najprije treba dobro psihički da se pripreme, a i fizički, jer iako je ovo lijep posao, veoma je stresan i naporan“, priča Tamara.

No, to je ona druga strana medalje koja ostaje iza osmijeha stjuardesa i kad je let stabilan, kad ima turbulencija, strana koju putnici “ne vide“.

Kako je postala stjuardesa?

Arapska kultura nije nimalo laka. Treba imati dosta živaca, dosta tolerancije, biti veoma fleksibilan, kaže Tamara i otkriva kako se postaje stjuardesa, ili stjuard.

Neophodna je srednja škola, elementarno poznavanje engleskog jezika, ali i visina (uz podignutu ruku da dostiže 2 m i 12 cm) kako bi se mogli zatvoriti boksovi za prtljag iznad sjedišta u avionu.

“Uz sve to, tokom čitavog jednog dana rade se psihofizički testovi, odnosno testovi ličnosti – koliko ste fleksibilni, da li prihvatate kompromise i drugačiju kulturu. Moj intervju je bio u Beogradu. Tog dana bilo nas je 800, a samo 12 nas je dobilo posao. Bilo je preteško, ali nekako sam izgurala. Rade se mali testovi, razvrstani ste u grupe, gdje se ispituje da li je vaš karakter previše jak ili slab. Nakon toga slijede “medical testovi“, gdje se testira kompletno sve i morate biti potpuno zdravi. Ljudi često pitaju pa naglašavam, nije problem ako imate oslabljen vid i nosite naočare“, pojašnjava ona.

No, tek prava obuka slijedi u Dubaiu.

“Od trenutka kada budete pozvani da dođete u Dubai, firma vam pošalje kartu i neku malu knjižicu, u kojoj je jasno naglašeno šta od vas očekuje. Zatim se polako uključujete na koledž, svakodnevno idete na časove i treninge, polaganja, a nakon dva mjeseca je finalni ispit, koji ako položite, idete na probni rad od šest mjeseci. Ako i to prođete, onda slijedi “velika matura“ i pravi posao“, priča ona.

S kupaćim za Sejšele, s jaknom za Rusiju

Radni dan stjuardese zavisi od destinacije koju zada matična kompanija, na što, naravno, ne može da se utiče.

“Naša “kuća“ je Dubai i odatle putujemo u preko stotinu zemalja svijeta, jer je kompanija zaista ogromna. Onda sve zavisi od destinacije – ako putujemo na Sejšele i Maldive – pakujemo peškir i kostim, ako letimo za Rusiju – zimske jakne. U zavisnosti od toga traje i „radni dan“. Naša kompanija drži rekord po najdužem letu – Dubai – Novi Zeland. Trajao je 18 sati, što znači da je naš radni dan od momenta uzlijetanja do momenta slijetanja trajao 24 sata, bez spavanja. Ono što je najteže tu je što nekad ne iskoristimo ta dozvoljena tri sata spavanja na letu, koji imamo kao “pauzu“, dodaje ona.

“Osnova“ posla stjuardese je bezbjednost, tj. da se pobrine, zajedno sa osobljem u kokpitu, da avion ima bezbjedan let i slijetanje.

“Bilo je situacija kad su turbulencije i kad morano biti pribrane, nasmijene ali do sada nije bilo strašno. Više smo problema imali sa ljudima koji se zdravstveno nijesu osjećali dobro, pa im se tako desi infarkt ili moždani udar usred leta. Onda moramo da dejstvujemo kao medicinsko osoblje“, ističe Tamara.

Obuka, odnosno koledž, da se u uniformi stjuardese “ponašaju“ kao medicinske sestre traje više od dva mjeseca:

“Spremni smo na sve i očekujemo sve. Čak smo nekoliko puta imali i porođaje na letu. Tada moraju da se prate određene procedure. Uz sve to, imali smo i obuku u taekvondou, u slučaju da imamo putnika koji se ne ponaša kako bi trebalo, ili je pod uticajem droga i alkohola, tada ga bukvalno možemo vezati“, navodi ona.

Iako su kontrole na aerodromima rigorozne, ponajviše zbog unosa oružja, one ne strahuju za bezbjednost, mada je bilo slučajeva kada je reagovala i policija.

“U svakom slučaju prolazite jednu kompletnu obuku, koja vas “formira“ i sprema za dalji život, da budete jedan svjetski putnik i zbog toga sam zaista ponosna“, priznaje Tamara.

Život u Emiratima

Sa druge strane, ono što je dodatan izazov, ali i svojevrstan test izdržljivosti jeste privikavanje na novu sredinu, kulturu i ishranu i uopšte način življenja na Istoku.

Tamara priča da je ustvari kompanija ta koja polako priprema na sve ono što podrazumijeva život u Emiratima.

“Firma vam kaže – živjećete u zemlji koja je komplikovana, ima jako strikne zakone koji moraju da se poštuju. Tako da smo mi i prije potpisivanja ugovora bili spremni na to da ćemo poštovati zakone zemlje. Bilo je teško. I čudno. Jer, postoje zaista neki „nenormalni“ zakoni: ne smijete da se na ulici držite za ruku sa mužem, ako ste u vezi, a nijeste u braku – ne možete da živite zajedno, morate recimo da imate licencu za držanje alkohola u stanu, ne možete da konzumirate alkohol na javnim mjestima. Kad je riječ o oblačenju, ukoliko ste žena, morate stalno biti pokriveni. Tokom svetog mjeseca Ramazana ne smijete na javnim mjestima da pijete i jedete i onda je to vrlo često komplikovano, jer su vrućine ogromne, pa ljudi često padaju u nesvijest“, priča ona.

A kako se Tamara privikla na drugačiju ishranu i na istočnjačke specijalitete? Ima „specijalan recept“ – uposliti mamu ili baku da svaka tri mjeseca šalje hranu u kutijama, kao nekada studentima.

“Ma, šalim se malo, naravno, ali u principu jeste tako, jer se naši ljudi nekako u najvećem dijelu tako snalaze. Arapska hrana je zbilja zanimljiva, imaju dosta jakih začina, meni se sviđa. Ali, Dubai je država u kojoj žive razni ljudi i samim tim imate i raznovrsnu hranu – od tajlandske, italijanske, američke, engleske i može da se bira“, kaže ona.

Dobra avantura i solidna zarada

Tamara je za tri godine rada u Fly Emirates-u obišla sve kontinente i skoro 50 zemalja, a omiljene destinacije su joj Los Anđeles, San Francisko, Nju Jork, Sidnej, kao i Kina, Tajland….

“Iako smo konstantno u različitim vremenskim zonama, firma vodi računa da imamo neki „mini-odmor“, i u zavisnosti od destinacije, može da traje dan ili dva. Odsjedamo u hotelu koji je plaćen, imamo ishranu i slobodno oko 24 h. Ako su duži letovi, onda imamo slobodno i do 50 sati“, kaže ona.

Ono što je pored putovanja, najbolja stvar kod ovog posla jeste i solidna zarada, koja u zavisnosti od broja letova, varira između tri ili četiri prosječne crnogorske plate.

“Može da se uštedi nekih 70 odsto primanja, jer vam firma plaća smještaj. Nije to toliko veliko koliko je bitno da se uštedi. I za nekog mladog čovjeka, koji voli putovanja i avanturu, to je sasvim jedan pristojan život“, zaključuje Tamara.

Starosna granica do koje stjuardesa može biti angažovana, makar u ovoj kompaniji, je otprilike 50 godina, ali i to zavisi najprije od zdravstvenog stanja i dužine radnog staža. Nakon toga, Tamara kao i većina njenih kolega imaju dilemu šta i kako dalje, mada je najbliža onoj da je “kod kuće ipak najljepše“.

Svim mladim djevojkama, koje žele ovaj posao i u ovoj kompaniji, najprije savjetuje da se dobro i detaljno informišu o svemu, kako bi se što prije i bolje adaptirale.

“Sa druge strane, ukoliko imaju jaku ambiciju i volju, želju za putovanjima, ne smeta im odvojenost od porodice i prijatelja po nekoliko mjeseci, onda prepreka nema“, poručuje puna samopouzdanja Tamara Radenović.