Obilježavanje 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih

Crveni krst Crne Gore će 1. oktobra obilježiti Međunarodni dan starijih osoba, brojnim aktivnostima širom Crne Gore. Ovaj datum jako je značajan za našu organizaciju, koja već dugi niz godina radi na unaprjeđenju kvaliteta života starijih u Crnoj Gori.

“Ove godine, 1. oktobar koristimo kao priliku da skrenemo pažnju javnosti na temu koja je od velikog značaja ne samo za starije, već ljude svih generacija, a u pitanju je koncept zdravog starenja. Zdravo starenje predstavlja donošenje zdravih odluka tokom života, kako bismo omogućili sebi da budemo i radimo ono što želimo u svim fazama svog života, uključujući starost. Svako od nas može da učini napor i promijeni svoje loše navike uz jasan cilj, dobru motivaciju i podršku okoline. Kada pravimo dobre izbore time umanjujemo vjerovatnoću teških zdravstvenih problema, možemo biti duže aktivni, doprinositi razvoju zajednice i sprječavati predrasude o starijima i starenju. Najznačajnije od svega, možemo biti i raditi ono što želimo, osjećati se i živjeti bolje”, kazali su iz Crvenog krsta.

Tim povodom, u većini opštinskih organizacija Crvenog krsta planirane su aktivnosti koje će povezati sve generacije i obilježiti 1. oktobar kao dan mogućnosti, iskustva, promjene, ali i skrenuti pažnju na svakodnevne probeleme sa kojima se stariji suočavaju.

“Samo neki od tih problema su siromaštvo, usamljenost, nemogućnost da brinu o sebi, zdravstveni problemi… Tako će Crveni krst Plav organizovati izlet sa korisnicima Kluba za starije osobe i volonterima, dok će volonteri Crvenog krsta Tivat posjetiti korisnike i uručiti im poklone, a u saradnji sa Sekretarijatom za socijalna pitanja će biti obezbijeđeni vaučeri za kupovinu higijenskih sredstava, friziranje i određeni zdravstveni pregledi, navode oni.

Korisnici Kluba za starije Crvenog krsta Bar će svoje ručne radove predstaviti sugrađanima, a planirano je i nekoliko prezentacija na temu zdravog starenja.

Na Cetinju će se, u organizaciji Crvenog krsta, održati predavanje na temu “Osteoporoza” za starije sugrađane, dok u Beranama Crveni krst organizuje druženje korisinika, koje će posjetiti radnici Doma zdravlja kako bi im izmjerili nivo šećera u krvi i pritisak.

U Mojkovcu će volonteri obići korisnike i odnijeti im simbolične poklone, a volonteri Crvenog krsta Nikšić će posjetiti Dnevni centar za starije i održati kratku prezentaciju o zdravom starenju.

U Bijelom Polju je planirana razmjena iskustva gerontodomaćica i volontera, a u Budvi će volonteri Crvenog krsta 1. oktobra pomagati starijim osobama prilikom kupovine. Opštinske organizacije Crvenog krsta će dijeliti i promotivni materijal, sa savjetima za zdravije starenje.

U Podgorici će volonteri Crvenog krsta Crne Gore, u Mall-u of Montenegro 1. oktobra od 9 do 13h, pomagati starijim posjetiocima ovih objekata prilikom kupovine, tako što će im pomoći oko nošenja korpi, kesa, ispratiti ih do njihovih domova i informisati ih o dostupnim servisima podrške.

Crveni krst Crne Gore, već godinama unazad, veliku pažnju poklanja aktivnostima namijenjenim za starije osobe i u saradnji sa njima. Od 2002. godine organizacija pruža kvalitetne volonterske i profesionalne usluge kroz redovne kućne posjete i rad klubova za starije. Danas Crveni krst pruža podršku za oko 700 korisnika iz 12 opština. Usluge, koje se prije svega odnose na pružanje psiho-socijalne podrške, sitne kućne poslove, administrativne poslove i distribuciju humanitarne pomoći u skladu sa potrebama korisnika, pruža oko 150 obučenih volontera.

“Sa ciljem da se položaj starijih unaprijedi, da se njihovo dostojanstvo očuva, a učešće u zajednici poveća, Crveni krst Crne Gore formirao je mrežu organizacija civilnog društva kao i relevantnih institucija pod nazivom Dignitas. Pored Crvenog krsta mrežu čine NVO Naše doba, Humanitarac, Adria, Povjerenje, Volonteri Crne Gore, Caritas, Savez udruženja penzionera Crne Gore, Ministarsvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu”, dodaju iz Crvenog krsta.

Predstavnici mreže će tokom oktobra organizovati niz aktivnosti sa ciljem obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, dok je centralni događaj planiran za sredinu oktobra.

Crveni krst Crne Gore u ime članova mreže Dignitas, volontera i zaposlenih u opštinskim organizacijama Crvenog krsta želi svim starijim osobama srećan Međunarodni dan starijih osoba!

M.B.