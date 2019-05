Obimni radovi na uređenju putne mreže u Herceg Novom

Tokom narednih mjesec dana u Herceg Novom počeće obimni radovi na uređenju lokalne putne mreže, u toku kojeg će biti adaptirani putevi na osam lokacija, za šta će Opština izdvojiti oko 400.000 eura, a postupak izbora izvođača ovih radova je završen ili u toku, saopštavaju iz lokalne uprave.

Navodi se da će biti asfaltirana Njegoševa ulica, na potezu od restorana “Galeb” do vile “Kukoljac”, što je prva faza uređenja saobraćajnice kroz centar grada te sanirana ulica koja povezuje Gomilu sa naseljem Šištet, potez od Jadranske magistrale do “zelenih zgrada”, zatim dio ulice Srbina (Orlovina), kao i potez od raskrsnice sa Ustaničkom do tvrđave Španjola.

Takođe će biti Sutorini uređeni, put u Sutorini, od boćarskog terena do Tijesnog klanca, dvije lokacije u Mojdežu, put u Kumboru prema Đilovićima, u naselju Lalovina u Kamenarima, a na Luštici trase Oblatno-Mardari, Mardari-Brguli te sanirana oštećenja puta u selu Zabrđe.